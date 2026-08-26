Apple fixe la date du 9 septembre pour la prochaine cérémonie de lancement de l'iPhone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus d'informations)
Apple AAPL.O organisera son prochain événement de lancement le 9 septembre, a déclaré Greg Joswiak, cadre supérieur de l’entreprise, dans un message publié sur X. La société devrait y dévoiler sa toute nouvelle gamme d’iPhone et, éventuellement, son téléphone pliable tant attendu.
Ce premier iPhone pliable devrait constituer une étape cruciale pour Apple, les analystes estimant que ces appareils haut de gamme seraient le principal moteur de la hausse des prix de vente et de la croissance des marges de la société.
Cet appareil devrait également constituer la réponse d’Apple à la domination de Samsung Electronics 005930.KS sur le marché de niche, mais en pleine croissance, des smartphones pliables.
Ce lancement marquera également le premier événement majeur du nouveau directeur général, John Ternus, qui prendra les rênes d’Apple le 1er septembre, tandis que Tim Cook passera au poste de président exécutif.
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