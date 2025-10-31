Apple fait part de son optimisme pour les ventes d'iPhone lors des fêtes de fin d'année

(AOF) - Les bons résultats trimestriels d' Apple s'accompagnent de perspectives favorables pour les ventes d'iPhone. La firme à la pomme a généré au quatrième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2025, un bénéfice net de 27,47 milliards de dollars, soit 1,85 dollar par action, contre respectivement 14,74 milliards et 97 cents par action, un an plus tôt. Le consensus LSEG s'élevait à seulement 1,77 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 8%, à 102,47 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes du marché : 102,24 milliards de dollars.

Très surveillées, les ventes en Chine (greater China) ont reculé de 3,6%, à 14,49 milliards de dollars.

Les revenus tirés des iPhone ont bénéficié du succès de l'iPhone 16 et augmenté de 6%, à 49,03 milliards de dollars. Ils sont légèrement inférieurs aux attentes.

Les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont affiché une croissance de 15,1% à 28,75 milliards de dollars.

Prévisions meilleures que prévu pour la fin d'année

S'agissant des perspectives pour le trimestre en cours, qui comprend les fêtes de fin d'année, Apple anticipe "une croissance à deux chiffres des revenus générés par l'iPhone par rapport à l'année dernière, ce qui serait notre meilleur trimestre jamais enregistré pour l'iPhone," a indiqué le directeur financier, Kevan Parekh, lors de la conférence avec les analystes. Le chiffre d'affaires des services devrait, lui, enregistrer un taux de croissance annuelle similaire à celui enregistré au cours de l'exercice 2025.

Au niveau de l'ensemble du groupe, la croissance des ventes est anticipée en progression de 10% à 12%, permettant à Apple d'enregistrer un trimestre record, a précisé Kevan Parekh. Wall Street anticipe une progression de seulement 6%.

Enfin, le directeur financier cible une marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité, située entre 47% et 48%, ce qui inclut un impact estimé à 1,4 milliard de dollars de coûts liés aux droits de douane. Elle s'était élevée à 47,2% au quatrième trimestre.

