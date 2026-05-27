Apple et Google plaident en faveur d'un contrôle judiciaire dans le projet de loi canadien sur la sécurité en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O et Google (filiale d'Alphabet) GOOGL.O ont fait pression mardi pour modifier un projet de loi sur la sécurité en ligne actuellement examiné par le Parlement canadien, afin d'ajouter un contrôle judiciaire à ce que les entreprises ont décrit comme un risque de mandats secrets visant à briser le cryptage de leurs logiciels et appareils.

Le projet de loi C-22 a été proposé par le Parti libéral au pouvoir au Canada et fait actuellement l'objet d'un débat à la Chambre des communes.

Ce projet de loi est similaire aux mesures adoptées en Grande-Bretagne et en Australie, qui visent à permettre aux forces de l'ordre d'accéder aux données cryptées. Les autorités canadiennes ont déclaré que ce projet de loi les aiderait à enquêter plus tôt sur les menaces à la sécurité et à agir plus rapidement.

Lorsque les données sont cryptées “de bout en bout”, cela signifie que personne – y compris les forces de l'ordre et les entreprises technologiques – ne peut y accéder sans la clé.

Le projet de loi canadien n'oblige pas explicitement les entreprises technologiques à contourner le cryptage de leurs appareils, mais Apple, Google et Meta Platforms META.O se sont toutes opposées à cette mesure. Les entreprises technologiques font valoir qu'elle instaure un cadre réglementaire dans lequel elles pourraient se voir délivrer des ordonnances secrètes leur enjoignant d'intégrer une porte dérobée dans leurs services ou appareils sans en informer les utilisateurs ou le public.

Lors de leur témoignage mardi devant la Commission permanente de la sécurité publique et de la sécurité nationale de la Chambre des communes, les représentants d'Apple et de Google ont tous deux insisté pour que des protections explicites en matière de cryptage et de contrôle judiciaire soient ajoutées au projet de loi.

“Les ordonnances secrètes sont en décalage avec les pratiques des autres pays démocratiques et limiteraient considérablement la capacité des entreprises à faire preuve de transparence envers les utilisateurs quant à la manière dont leurs données sont protégées”, a déclaré Jeanette Patell, directrice des affaires gouvernementales et des politiques publiques pour Google au Canada.

L'année dernière, Apple a reçu un ordre secret lui enjoignant de contourner le cryptage au Royaume-Uni, ce qui l'a poussée à retirer de ce pays ses fonctionnalités de sauvegarde cryptée dans le cloud .

Frank Caputo, député conservateur de Colombie-Britannique, a demandé mardi à Erik Neuenschwander, directeur principal chargé de la confidentialité des utilisateurs et de la sécurité des enfants chez Apple, si Apple quitterait le Canada si elle était contrainte d’intégrer une porte dérobée dans ses appareils.

“Je ne peux pas spéculer sur ce qui se passerait dans cette situation”, a déclaré Neuenschwander. “Grâce à cet engagement et à un dialogue continu, nous espérons que des amendements positifs seront apportés au projet de loi.”