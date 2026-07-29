Apple estime que la proposition concernant l'App Store au Royaume-Uni revient à une réglementation des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les paragraphes 5 à 7 de la déclaration de la CMA) par Sam Tabahriti

Apple AAPL.O a déclaré mercredi que les règles proposées au Royaume-Uni concernant son App Store reviendraient à une réglementation des prix, arguant que les projets visant à assouplir son contrôle sur les paiements intégrés aux applications pourraient nuire à l’innovation et à l’investissement.

Dans une réponse adressée à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), le fabricant de l’iPhone a déclaré que les "exigences de redirection" proposées iraient au-delà de la simple promotion de la concurrence et conféreraient à l’autorité de régulation un rôle "extrêmement intrusif" dans la gestion de ses activités.

La consultation de la CMA, qui s’est achevée lundi, s’inscrit dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la concurrence et à élargir le choix des consommateurs. Les mesures proposées permettraient aux développeurs d’applications de diriger les utilisateurs vers des options de paiement en dehors de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google GOOGL.O , et exigeraient que les frais facturés pour cette "redirection" soient équitables et raisonnables.

Un porte-parole de la CMA a rejeté la qualification de "réglementation des prix" donnée par Apple à ces propositions.

"Notre consultation propose des principes visant à garantir que les frais facturés par Apple et Google pour cette redirection soient équitables et raisonnables, et non à fixer directement les prix", a déclaré le porte-parole.

L’autorité de régulation a indiqué qu’elle s’attendait à ce que les frais de redirection soient inférieurs aux frais actuels pratiqués par les boutiques d’applications, les économies réalisées étant répercutées sur les clients britanniques ou réinvesties dans les activités des développeurs afin de soutenir l’innovation. Elle a ajouté qu’elle évaluait les commentaires reçus avant de prendre une décision finale.

Apple a indiqué que l’App Store avait généré plus de 46,5 milliards de livres sterling (61,8 milliards de dollars) de chiffre d’affaires et de ventes au Royaume-Uni en 2025, les commissions représentant moins de 3,5 % du total. L’entreprise a ajouté qu’il n’existait aucune preuve que des modifications de son modèle de paiement entraîneraient une baisse des prix pour les consommateurs.

"Dans le cadre de la consultation, la CMA ne se contenterait pas de réglementer les prix d’Apple, mais limiterait également les produits et services pour lesquels Apple peut prélever une commission", a déclaré l’entreprise dans sa réponse.

Gene Burrus, conseiller en politique internationale pour la Coalition for App Fairness, qui milite depuis longtemps en faveur de restrictions sur les pratiques des boutiques d’applications d’Apple et de Google, a déclaré que les arguments d’Apple ne tenaient pas compte des obstacles auxquels sont confrontés les développeurs.

"Apple utilise sa position de gardien dominant de la plateforme pour s’octroyer des avantages concurrentiels injustes et injustifiés", a déclaré Burrus.

Apple a déjà fait valoir que les développeurs disposaient déjà de multiples moyens d’effectuer des transactions avec les utilisateurs en dehors de sa plateforme.

La consultation de la CMA s’inscrit dans le cadre du nouveau régime britannique des marchés numériques, qui confère à l’autorité de régulation le pouvoir d’imposer des exigences sur mesure aux entreprises désignées comme ayant un "statut de marché stratégique".

Apple et Google ont été désignés dans le cadre de ce régime l’année dernière.

(1 dollar = 0,7521 livre sterling)