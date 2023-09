Apple est condamné à faire face au procès concurrence Apple Pay

par Jonathan Stempel

27 septembre (Reuters) - Apple AAPL.O a reçu mercredi l'ordre de faire face à un procès concurrence privé intenté par des émetteurs de cartes de paiement accusant la société d'entraver la concurrence pour son portefeuille mobile Apple Pay.

Le juge de district américain Jeffrey White a déclaré que les plaignants pourraient essayer de prouver qu'Apple a violé la loi fédérale concurrence Sherman en appliquant un monopole à 100 % sur le marché national des portefeuilles de paiement pour iPhones, iPads et Apple Watches.

Le juge d'Oakland, en Californie, a également rejeté une plainte pour "vente liée", qui accusait Apple d'obliger les acheteurs d'appareils iOS à acheter Apple Pay ou à renoncer à l'achat de portefeuilles concurrents.

Apple, dont le siège est à Cupertino, en Californie, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

"Nous sommes heureux de cette décision", a déclaré Steve Berman, un avocat des plaignants, dans un courriel. "Il y a des milliards en jeu et le fait de passer la motion (pour rejeter) en grande partie intacte a été énorme pour la classe

La proposition de recours collectif est menée par la Consumers Co-op Credit Union de l'Illinois, ainsi que par les Affinity Credit Union et GreenState Credit Union de l'Iowa.

Ils affirment qu'Apple "contraint" les utilisateurs de ses smartphones, tablettes et montres intelligentes à utiliser son propre portefeuille pour les transactions de type "tap-and-pay", contrairement aux fabricants d'appareils basés sur Android qui laissent les utilisateurs choisir des portefeuilles tels que Google Pay et Samsung Pay.

Selon la plainte, le comportement d'Apple oblige plus de 4 000 banques et coopératives de crédit qui utilisent Apple Pay à payer au moins 1 milliard de dollars de frais excédentaires, et nuit aux consommateurs en minimisant l'incitation à rendre Apple Pay plus sûr et plus facile à utiliser.

M. White a déclaré que les plaignants alléguaient de manière plausible qu'Apple permettait des alternatives à Apple Pay, et qu'une concurrence accrue stimulerait l'innovation et réduirait les prix.

Dans sa demande de rejet, Apple a déclaré qu'elle facturait des frais "nominaux" aux émetteurs de cartes, même les plus petits, et que les plaignants ignoraient la "réalité concurrentielle" selon laquelle les consommateurs pouvaient toujours payer en espèces, par carte de crédit et de débit, et par d'autres moyens.

En mai 2022, les autorités concurrence de l'Union européenne ont accusé Apple d'abuser de sa position dominante sur le marché des appareils iOS et des portefeuilles mobiles. Depuis, les régulateurs ont poursuivi leur enquête à l'adresse .

L'affaire est Affinity Credit Union et al v Apple Inc, U.S. District Court, Northern District of California, No. 22-04174.