Apple envisage des acquisitions dans les semi-conducteurs pour accélérer son IA

Apple étudie le rachat de sociétés spécialisées dans les semi-conducteurs afin de renforcer le développement de processeurs destinés à ses serveurs d'intelligence artificielle. Selon The Information, le groupe a approché plusieurs jeunes entreprises du secteur et engagé des discussions avec des banques d'affaires pour évaluer de potentielles opérations, dans un contexte où il cherche à améliorer les performances de son infrastructure d'IA.

Cette réflexion intervient alors que le développement de sa nouvelle génération de puces pour serveurs, connue en interne sous le nom de "Baltra", aurait pris du retard. Le média indique également qu'Apple a rencontré des difficultés pour faire fonctionner les modèles Gemini de Google sur ses propres serveurs lors de la refonte de Siri, les puces M2 Ultra s'étant révélées insuffisantes pour les modèles les plus exigeants, conduisant le groupe à utiliser des puces Nvidia via l'infrastructure cloud de Google.

Traditionnellement peu actif sur le terrain des grandes acquisitions, Apple dispose toutefois d'importantes ressources financières, avec 45,57 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie à la fin mars. La société a récemment racheté la start-up israélienne Q.ai et signé un accord pluriannuel de plus de 30 milliards de dollars avec Broadcom pour sécuriser ses approvisionnements en semi-conducteurs aux Etats-Unis.