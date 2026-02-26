 Aller au contenu principal
Apple en pourparlers avec des banques pour lancer un service de paiement en Inde, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 07:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O est en pourparlers avec plusieurs banques indiennes et des réseaux de cartes mondiaux alors qu'il se prépare à lancer son service Apple Pay en Inde, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Le fabricant de l'iPhone est en pourparlers avec ICICI Bank

ICBK.NS , HDFC Bank HDBK.NS et Axis Bank AXBK.NS , car il vise à introduire son service de paiement en Inde vers le milieu de l'année 2026, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Apple

Valeurs associées

APPLE
274,2200 USD NASDAQ +0,76%
