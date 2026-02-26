Apple en pourparlers avec des banques pour lancer un service de paiement en Inde, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O est en pourparlers avec plusieurs banques indiennes et des réseaux de cartes mondiaux alors qu'il se prépare à lancer son service Apple Pay en Inde, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Le fabricant de l'iPhone est en pourparlers avec ICICI Bank

ICBK.NS , HDFC Bank HDBK.NS et Axis Bank AXBK.NS , car il vise à introduire son service de paiement en Inde vers le milieu de l'année 2026, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.