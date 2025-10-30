 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 177,00
-0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels, la demande d'iPhone en ligne de mire
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 0,6 % jeudi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs se concentrant sur la forte demande d'iPhone et sur les préoccupations relatives à la stratégie d'intelligence artificielle

** La capitalisation boursière de la société a atteint un sommet intrajournalier de 4 billions de dollars pour la première fois mardi, après que les actions aient été à la traîne d'autres acteurs de la Big Tech cette année, en raison des inquiétudes concernant la course à la domination de l'IA

** AAPL a augmenté d'environ 8% depuis le début de l'année, en retard sur le Nasdaq .IXIC qui a gagné 23%

** La nouvelle gamme iPhone 17 d'AAPL, lancée le 19 septembre, a suscité une forte demande initiale sur des marchés cruciaux, notamment les États-Unis et la Chine

** En juillet, Co prévoyait une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires, avec un rebond des ventes de l'iPhone et de la Chine, tout en avertissant que les droits de douane américains augmenteraient les coûts de 1,1 milliard de dollars au cours de la période

** Les analystes prévoient des revenus trimestriels en hausse de 8 % à 102,24 milliards de dollars, un BPA ajusté de 1,77 $ contre 1,64 $ il y a un an, selon LSEG

** L'action AAPL a récemment été évaluée à 33 fois les bénéfices attendus, ce qui est supérieur au PE moyen à terme sur 5 ans de 27

Apple

Valeurs associées

APPLE
271,2998 USD NASDAQ +0,59%
NASDAQ Composite
23 719,27 Pts Index Ex -1,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank