Apple en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels, la demande d'iPhone en ligne de mire

30 octobre - ** Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 0,6 % jeudi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs se concentrant sur la forte demande d'iPhone et sur les préoccupations relatives à la stratégie d'intelligence artificielle

** La capitalisation boursière de la société a atteint un sommet intrajournalier de 4 billions de dollars pour la première fois mardi, après que les actions aient été à la traîne d'autres acteurs de la Big Tech cette année, en raison des inquiétudes concernant la course à la domination de l'IA

** AAPL a augmenté d'environ 8% depuis le début de l'année, en retard sur le Nasdaq .IXIC qui a gagné 23%

** La nouvelle gamme iPhone 17 d'AAPL, lancée le 19 septembre, a suscité une forte demande initiale sur des marchés cruciaux, notamment les États-Unis et la Chine

** En juillet, Co prévoyait une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires, avec un rebond des ventes de l'iPhone et de la Chine, tout en avertissant que les droits de douane américains augmenteraient les coûts de 1,1 milliard de dollars au cours de la période

** Les analystes prévoient des revenus trimestriels en hausse de 8 % à 102,24 milliards de dollars, un BPA ajusté de 1,77 $ contre 1,64 $ il y a un an, selon LSEG

** L'action AAPL a récemment été évaluée à 33 fois les bénéfices attendus, ce qui est supérieur au PE moyen à terme sur 5 ans de 27