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Apple en hausse alors que John Ternus prend la tête de l'entreprise en tant que directeur général
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 19:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Le cours de l'action du fabricant d'iPhone Apple AAPL.O progresse de 2,8 % à 325,70 dollars après la nomination de John Ternus au poste de directeur général

** Tim Cook, qui occupait le poste de directeur général depuis 2011, devient président exécutif de la société

** La société de courtage Rosenblatt relève son objectif de cours pour AAPL de 300 à 303 dollars, ce qui représente une baisse de 4,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** “Nous tablons sur une gestion réussie des contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement, les hausses de prix et les produits haut de gamme atténuant les pressions sur les marges,” indique Rosenblatt

** Sur 47 courtiers, 29 attribuent à AAPL la recommandation “acheter” ou supérieure, 14 “conserver” et quatre “vendre” ou inférieure; l’objectif de cours médian est de 332,50 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse d’environ 20 % depuis le début de l’année

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