 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,37
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple en baisse après la rétrogradation de Jefferies à "sous-performance"
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions d'Apple AAPL.O chutent de 1,1 % à 254,30 $ avant le marché

** Jefferies abaisse la note de l'action AAPL de "hold" à "underperform", citant que la demande plus forte pour l'iPhone 17 est principalement motivée par le prix ou la reprise, et non par de nouveaux facteurs de forme

** Le courtier réduit les prévisions pour AAPL à 205,16 $ contre 205,82 $, ce qui implique une baisse d'environ 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier affirme qu'un élan plus positif des ventes a conduit à des attentes excessives concernant le potentiel du 18 Fold et le cycle de remplacement

** Le composant clé de l'iPhone pliable serait l'écran pliable, qui devrait être fourni par Samsung; à un prix compris entre 2 000 et 2 300 dollars, le marché total adressable est probablement la contrainte, et non le facteur de forme - courtage

** Jefferies estime que le cours de l'action repose sur des attentes trop optimistes concernant l'iPhone pliable

** Le courtier ajoute que la demande a été stimulée principalement par des réductions de prix ou des reprises, et non par de nouvelles fonctionnalités, ce qui pourrait être insoutenable et peser sur les marges

** À ~230 millions d'iPhones par an, l'échelle d'Apple rend les risques liés à la première position trop coûteux – courtage

** Depuis la dernière clôture, AAPL a augmenté de ~3 % cette année

Apple

Valeurs associées

APPLE
258,1200 USD NASDAQ +0,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank