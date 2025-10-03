Apple en baisse après la rétrogradation de Jefferies à "sous-performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions d'Apple AAPL.O chutent de 1,1 % à 254,30 $ avant le marché

** Jefferies abaisse la note de l'action AAPL de "hold" à "underperform", citant que la demande plus forte pour l'iPhone 17 est principalement motivée par le prix ou la reprise, et non par de nouveaux facteurs de forme

** Le courtier réduit les prévisions pour AAPL à 205,16 $ contre 205,82 $, ce qui implique une baisse d'environ 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier affirme qu'un élan plus positif des ventes a conduit à des attentes excessives concernant le potentiel du 18 Fold et le cycle de remplacement

** Le composant clé de l'iPhone pliable serait l'écran pliable, qui devrait être fourni par Samsung; à un prix compris entre 2 000 et 2 300 dollars, le marché total adressable est probablement la contrainte, et non le facteur de forme - courtage

** Jefferies estime que le cours de l'action repose sur des attentes trop optimistes concernant l'iPhone pliable

** Le courtier ajoute que la demande a été stimulée principalement par des réductions de prix ou des reprises, et non par de nouvelles fonctionnalités, ce qui pourrait être insoutenable et peser sur les marges

** À ~230 millions d'iPhones par an, l'échelle d'Apple rend les risques liés à la première position trop coûteux – courtage

** Depuis la dernière clôture, AAPL a augmenté de ~3 % cette année