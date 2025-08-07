Apple : efface résolument la résistance des 215$, test imminent des 225$
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 17:26
Le titre efface résolument la résistance des 215$ et le cours renoue avec la MM200 qui gravite vers 221$ et se dirige vers un re-test imminent du zénith des 225$ du 27 mars au 2 avril.
Le palier de résistance suivant se dessine vers 237$ et remonte à mi-juillet puis mi-octobre 2024.
