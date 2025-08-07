 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,50
+0,99%
Apple : efface résolument la résistance des 215$, test imminent des 225$
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 17:26

(Zonebourse.com) - Apple va au devant de toutes les demandes de Trump, Tim Cook offre même un présent en or massif au Président américain pour sceller l'accord portant sur 600Mds$ d'investissement aux Etats Unis sur 4 ans.
Le titre efface résolument la résistance des 215$ et le cours renoue avec la MM200 qui gravite vers 221$ et se dirige vers un re-test imminent du zénith des 225$ du 27 mars au 2 avril.
Le palier de résistance suivant se dessine vers 237$ et remonte à mi-juillet puis mi-octobre 2024.

Apple

Valeurs associées

APPLE
219,8690 USD NASDAQ +3,10%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

