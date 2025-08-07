Apple : efface résolument la résistance des 215$, test imminent des 225$ information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 17:26









(Zonebourse.com) - Apple va au devant de toutes les demandes de Trump, Tim Cook offre même un présent en or massif au Président américain pour sceller l'accord portant sur 600Mds$ d'investissement aux Etats Unis sur 4 ans.

Le titre efface résolument la résistance des 215$ et le cours renoue avec la MM200 qui gravite vers 221$ et se dirige vers un re-test imminent du zénith des 225$ du 27 mars au 2 avril.

Le palier de résistance suivant se dessine vers 237$ et remonte à mi-juillet puis mi-octobre 2024.





Valeurs associées APPLE 219,8690 USD NASDAQ +3,10%