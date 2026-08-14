Apple développerait avec Alibaba son propre modèle d'IA pour la Chine

Le groupe américain a entraîné, avec le soutien d'Alibaba, un vaste modèle de langage destiné au marché chinois, selon des sources concordantes obtenues par Reuters. Cette initiative doit accompagner le lancement d'Apple Intelligence en Chine et aider Apple à mieux rivaliser avec Huawei.

Apple a développé et entraîné un modèle d'intelligence artificielle spécifiquement conçu pour la Chine, avec le soutien d'Alibaba Group, révèle Reuters. Une stratégie qui tranche avec son recours habituel aux modèles de partenaires locaux pour ses fonctions d'IA dans le pays.

Apple Intelligence devrait être lancé en Chine dans les prochains mois, après une mise à jour du système d'exploitation, selon les mêmes sources. Le partenariat avait été confirmé en février 2025 par Joe Tsai, président d'Alibaba.

Une étape réglementaire a déjà été franchie

Disposer de son propre modèle donnerait à Apple davantage de contrôle sur l'expérience IA en Chine, où le groupe perd du terrain face à Huawei et à d'autres marques locales. L'absence de fonctions d'IA sur les iPhone chinois a notamment pesé sur les ventes, alors que les concurrents proposent déjà des assistants intégrés.

Apple pourrait ainsi devenir la première entreprise étrangère autorisée par Pékin à proposer son propre modèle d'IA en Chine. Le régulateur chinois du numérique a enregistré son service d'IA générative en juillet, au terme d'un long processus réglementaire, ouvrant la voie au lancement d'Apple Intelligence sur ce marché crucial.