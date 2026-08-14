 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apple développerait avec Alibaba son propre modèle d'IA pour la Chine
information fournie par Zonebourse 14/08/2026 à 07:16
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le groupe américain a entraîné, avec le soutien d'Alibaba, un vaste modèle de langage destiné au marché chinois, selon des sources concordantes obtenues par Reuters. Cette initiative doit accompagner le lancement d'Apple Intelligence en Chine et aider Apple à mieux rivaliser avec Huawei.

Apple a développé et entraîné un modèle d'intelligence artificielle spécifiquement conçu pour la Chine, avec le soutien d'Alibaba Group, révèle Reuters. Une stratégie qui tranche avec son recours habituel aux modèles de partenaires locaux pour ses fonctions d'IA dans le pays.

Apple Intelligence devrait être lancé en Chine dans les prochains mois, après une mise à jour du système d'exploitation, selon les mêmes sources. Le partenariat avait été confirmé en février 2025 par Joe Tsai, président d'Alibaba.

Une étape réglementaire a déjà été franchie

Disposer de son propre modèle donnerait à Apple davantage de contrôle sur l'expérience IA en Chine, où le groupe perd du terrain face à Huawei et à d'autres marques locales. L'absence de fonctions d'IA sur les iPhone chinois a notamment pesé sur les ventes, alors que les concurrents proposent déjà des assistants intégrés.

Apple pourrait ainsi devenir la première entreprise étrangère autorisée par Pékin à proposer son propre modèle d'IA en Chine. Le régulateur chinois du numérique a enregistré son service d'IA générative en juillet, au terme d'un long processus réglementaire, ouvrant la voie au lancement d'Apple Intelligence sur ce marché crucial.

Apple

Valeurs associées

APPLE
305,2600 USD NASDAQ +1,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Photos de vêtements: Shein débouté à Londres face à Temu
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.08.2026 08:08 

    Le géant du prêt-à-porter en ligne Shein a été débouté jeudi par la justice britannique contre le site de commerce en ligne chinois Temu, à qui il reprochait l'utilisation non autorisée de photographies de vêtements protégées par le droit d'auteur. Fondée en Chine ... Lire la suite

  • Des personnes attendent un taxi à la station de métro de Chiba, dans la ville de Chiba à l'est de Tokyo, le 13 août 2026, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la région ( AFP / Philip FONG )
    Japon: quatre morts lors de pluies "sans précédent" près de Tokyo
    information fournie par AFP 14.08.2026 07:52 

    Au moins quatre personnes sont mortes après des pluies diluviennes "sans précédent" à l'est de Tokyo, ont annoncé vendredi les autorités locales, tandis que les précipitations perturbent fortement les réseaux routier et ferroviaire et bloquent des milliers de personnes ... Lire la suite

  • Le mot « Bourse » figure sur une enseigne près du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    Hausse prudente en vue en Europe avant des indicateurs majeurs
    information fournie par Reuters 14.08.2026 07:45 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente vendredi pour la dernière séance d'une semaine riche en indicateurs ‌économiques alors que la session du jour sera marquée par les chiffres du PIB de la zone euro et les ventes ... Lire la suite

  • Salon international de la chaîne d'approvisionnement de Chine à Pékin
    Apple prépare avec l'aide d'Alibaba un modèle d'IA pour le marché chinois-sources
    information fournie par Reuters 14.08.2026 07:32 

    Apple a formé un vaste modèle de langage ‌spécifiquement pour le marché chinois, a-t-on appris de trois personnes au fait de la question, une démarche ​qui tranche avec la stratégie habituelle de la firme à la pomme de s'appuyer sur les modèles d'entreprises tierces ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,8 +0,92%
HAFFNER ENERGY
0,62 0,00%
Or
4 330,42 -0,48%
BIOPHYTIS
0,0568 0,00%
CAC 40
8 650,56 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank