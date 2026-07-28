Apple dépasse brièvement les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour la première fois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des titres et des prix dans l'ensemble de l'article)

La capitalisation boursière d'Apple a brièvement dépassé les 5 000 milliards de dollars pour la première fois mardi, faisant d'elle la deuxième entreprise seulement à franchir ce cap après Nvidia NVDA.O . Son action AAPL.O affichait en fin de séance une hausse de 0,72 % à 339,33 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 4 980 milliards de dollars. À son plus haut niveau de la séance, à 342,89 dollars, la valeur boursière d’Apple s’élevait à 5 036 milliards de dollars. Apple est devenue la société la plus valorisée au monde au début du mois, dépassant le fabricant de puces Nvidia

NVDA.O – qui occupait la première place depuis juin 2025 et avait été la première entreprise à franchir le seuil des 5 000 milliards de dollars. L'action Nvidia a clôturé en hausse de 0,53 % à 197,63 dollars, ce qui valorise l'entreprise à 4 780 milliards de dollars. Apple a bénéficié d’une forte demande pour ses produits ainsi que de sa décision de ne pas se lancer dans la course aux dépenses en IA qui oppose actuellement les géants de la tech, une course qui sape leurs flux de trésorerie et les accable d’une dette colossale. L'action Apple a progressé d'environ 25 % depuis le début de l'année, surclassant les autres entreprises technologiques du groupe dit des « Magnificent 7 », notamment Nvidia, Meta

META.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O . Le fabricant de l’iPhone s’est appuyé sur la technologie d’IA de Google pour alimenter de nouveaux services tels qu’une version remaniée de Siri, évitant ainsi les coûts d’infrastructure considérables liés à la hausse des investissements dans les centres de données. La décision d’Apple de maintenir les prix de l’iPhone inchangés le mois dernier, alors qu’elle annonçait des hausses pour les MacBook et les iPad, a également stimulé la demande, les acheteurs s’étant rués sur l’appareil phare de la société avant les hausses de prix attendues plus tard dans l’année, selon les analystes. La société a lancé mardi aux États-Unis un programme de location d’appareils en partenariat avec la société de paiement Klarna KLAR.N , dans le cadre duquel les mensualités commencent à 17,99 $ pour un iPhone, 11,99 $ pour une Apple Watch ou un iPad et 24,99 $ pour un Mac.

“Apple a résisté à la course aux dépenses en IA, pariant que c’est l’expérience client — et non les investissements dans les infrastructures — qui déterminera en fin de compte les gagnants”, a déclaré Dipanjan Chatterjee, vice-président et analyste principal chez Forrester.

“Ce nouveau programme de location est une réponse astucieuse: il ne réduit pas le prix d’un iPhone, mais il modifie la perception du coût par les consommateurs en remplaçant le choc du prix par une mensualité prévisible.”

Apple s’apprête à publier ses résultats du troisième trimestre jeudi après la clôture du marché; les analystes s’attendent à une hausse de plus de 15 % du chiffre d’affaires trimestriel par rapport à l’année précédente.