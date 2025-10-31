Apple déçoit sur l'iPhone mais séduit sur sa rentabilité

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Apple a fait état jeudi de ventes d'iPhone décevantes durant le quatrième trimestre de son exercice décalé (clôturé fin septembre) mais le marché a surtout retenu le haut niveau de rentabilité affiché par le groupe californien.

Les ventes d'iPhone ont manqué la cible, à 49 milliards de dollars (+6%), soit nettement en deçà des 50,1 milliards qu'anticipaient les analystes.

Lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, le directeur général Tim Cook a expliqué que cette contre-performance était essentiellement attribuable à des "contraintes" de production qui n'ont pas permis, selon lui, de répondre à la demande.

Le téléphone vedette de la marque à la pomme n'a profité qu'à la marge du lancement de l'iPhone 17, intervenu le 19 septembre, quelques jours seulement avant la clôture des comptes.

Selon un rapport du cabinet CIRP publié mercredi, les premiers résultats montrent que l'iPhone 17 est un succès pour la plupart des modèles, à l'exception notable du Air, téléphone ultra-mince.

Cette nouvelle génération "a reçu un accueil formidable des consommateurs de par le monde", a commenté Tim Cook. L'entreprise anticipe une croissance à deux chiffres pour l'iPhone pour le trimestre en cours, selon le directeur financier, Kevan Parekh.

Même s'il n'a pas fait d'étincelles au quatrième trimestre comptable, l'iPhone ne semble pas pâtir, pour l'instant, du retard affiché par Apple dans l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) générative, avec moins de fonctionnalités IA que les rivaux Google et son téléphone Pixel ou Samsung.

Tim Cook a indiqué jeudi que le groupe faisait "de bons progrès" dans l'élaboration de la nouvelle version de son assistant vocal Siri, attendue l'an prochain seulement.

- Les marges saluées -

Pour son trimestre comptable écoulé, le groupe de Cupertino (Californie) a compensé le mauvais chiffre de l'iPhone par les services (+15%), moteur de croissance depuis plusieurs trimestres.

Ils comprennent la boutique d'applications App Store, les plateformes de streaming musical (Apple Music) et vidéo (Apple TV), ainsi que le stockage de données à distance (iCloud).

Sur l'ensemble de l'exercice comptable, les services ont dégagé, pour la première fois, plus de 100 milliards de dollars de revenus (109).

Apple a aussi profité d'une bonne dynamique commerciale pour ses ordinateurs Mac (+13%).

Au total, le chiffre d'affaires atteint 102,4 milliards de dollars (+8%), soit légèrement mieux que ce que prévoyait Wall Street (102,2 milliards).

Plus que le raté de l'iPhone, les investisseurs se sont intéressés à la marge brute, qui s'affiche à 47,2% soit sensiblement au-delà des niveaux observés ces dernières années.

Pour Angelo Zino, analyste de CFRA, les marges sont "un point fort" des comptes publiés jeudi par le géant des équipements informatiques grand public.

Selon Kevan Parekh, Apple table sur une fourchette comprise entre 47% et 48% pour le trimestre en cours, malgré l'effet des droits de douane imposés par le gouvernement américain, estimé à 1,4 milliard de dollars, soit davantage que les 1,1 milliard constatés sur la période allant de juillet à septembre.

Initialement dans le rouge, l'action Apple prenait près de 3% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York.

Le bénéfice net se monte à 27,5 milliards de dollars, quasiment doublé sur un an (+86%), selon un communiqué.

Rapporté par action, indicateur de référence des investisseurs, il ressort à 1,85 dollar, soit mieux que le 1,78 dollar projeté par le marché, selon un consensus établi par FactSet.

Outre l'iPhone, Angelo Zino a aussi relevé, parmi les mauvais points du trimestre écoulé, le tassement en Chine (-3,6%), alors que toutes les autres régions d'implantation ont vu leur chiffre d'affaires progresser, en particulier l'Europe (+15%).

Interrogé sur ce point, Tim Cook a assuré que le repli en Chine était dû à l'incapacité de la chaîne d'approvisionnement d'Apple de faire face à la demande d'iPhone.

Les modèles iPhone 17 sont, eux aussi, handicapés par des capacités de production encore insuffisantes, a poursuivi le patron du groupe. "Nous travaillons dur pour y parvenir, (...) mais nous ne faisons pas de prédiction" concernant la date à laquelle l'offre rattrapera la demande.