Apple déçoit malgré le record historique des revenus des services

(Crédits photo : Pexels - thiago japyassu )

Apple a annoncé des performances en glissement annuel pour le T3 2023 qui se sont globalement améliorées par rapport à celles du trimestre de mars avec des revenus trimestriels de 81,8 milliards de dollars (baisse de 1 % d'une année sur l'autre) et un bénéfice trimestriel par action Apple diluée de 1,26 $ (hausse de 5 % d'une année sur l'autre).

Malgré tout, les investisseurs en Bourse se sont davantage concentrés sur la continuation de la baisse des ventes des produits matériels phares de la marque, faisant baisser l'action Apple lors des échanges après les heures d'ouverture. Focus sur l'annonce des derniers résultats d'Apple et ses conséquences sur l'action Apple en Bourse. Faut-il encore investir en Bourse dans l'action Apple mi-2023 ?

Le revenu d'Apple baisse pour le troisième trimestre consécutif, la plus longue chute des ventes de l'entreprise depuis 2016

Bien que les revenus des services aient atteint un nouveau record historique à 21 213 millions de dollars pour le T3 2023 d'Apple, ceux des produits phare de l'entreprise continuent de diminuer avec la baisse de la demande d'appareils grand public.

Le chiffre d'affaires global de l'iPhone, qui est généralement l'un des principaux moteurs des bénéfices d'Apple, a par exemple chuté à 39 669 millions de dollars par rapport aux 40 665 millions de dollars de l'année dernière. Les revenus tirés des ventes d'iPad ont baissé de 20 %, tandis que ceux liés aux Mac ont baissé de 7 %.

Autres points intéressants concernant les derniers résultats d'Apple

Le mois de juin est généralement le trimestre le moins actif pour Apple, tandis que son quatrième trimestre fiscal profite des dépenses liées à la rentrée scolaire ou à Noël et, occasionnellement, quelques jours de ventes de nouveaux modèles d'iPhone.



La division des services, qui comprend les catégories publicité, AppleCare, cloud, contenu digital et services payants, devient de plus en plus rentable pour Apple.

L'entreprise Apple travaille sur l'Intelligence Artificielle et l'Apprentissage Automatique depuis des années et les considèrent comme des technologies de base déjà incluses dans ses produits.



Les ventes d'Apple en Chine se sont améliorées (+8 %).



Apple maintient régulièrement l'une des plus grandes réserves de liquidités aux États-Unis avec 166,54 milliards de dollars en espèces disponibles au T3 2023.



Tim Cook, comme Warren Buffett, ne semble pas perturbé plus que ça par la dégradation de la note de crédit des États-Unis par Fitch Ratings.

Apple : analyse technique de l'action Apple

Alors que l'action Apple a perdu près de 2 % au moment de la publication de ses résultats après Bourse le 3 août 2023, le titre Apple gagnait plus de 29 % sur 6 mois, plus de 46 % depuis janvier 2023, plus de 18 % depuis 1 an et plus de 281 % depuis 5 ans.

À titre de comparaison, les actions d'Apple n'avaient augmenté que de 6,4 % depuis le début de l'année à la même date en 2022, de 11 % depuis le début de l'année 2021 et de 48 % depuis le début de l'année 2020.

Actuellement, les investisseurs saluent le flux de trésorerie solide de l'entreprise, mais Apple devra poursuivre ses efforts pour égaler certaines de ses années les plus fructueuses en Bourse.

L'entreprise avait par exemple enregistré une augmentation annuelle de 81 % en 2020 et de 86 % en 2019. En remontant un peu plus loin, son action avait progressé de 147 % en 2009 et en 2007, année de lancement de l'iPhone, elle avait connu une hausse de 133 %.

Apple : analyse graphique de l'action Apple en Bourse

Café de la Bourse

Source : TradingView

Depuis le début de l'année, l'action Apple a connu un important mouvement de hausse et a même enregistré un nouveau record historique en clôture le 31 juillet 2023 en terminant la séance à 196,45 $ et en faisant passer sa capitalisation boursière au-dessus du fameux niveau des 3 000 milliards de dollars.

Scénario haussier : Si l'action Apple venait à reprendre sa hausse, elle devrait franchir les résistances situées autour des 194,20 $ et des 197,02 $.

Scénario baissier : L'action Apple devrait ouvrir avec un gap baissier sous le 2e support de notre graphique. Si le titre AAPL continuait de baisser, les prochains niveaux de support pourraient se situer sur les niveaux du nuage d'Ichimoku autour des 184,30 $ et. des 179, 50 $.

Notre avis sur l'action Apple

Alors que la stratégie de la marque Apple a porté ses fruits pendant des années au niveau des produits matériels, il semble clair que les services prennent une place de plus en plus importante dans les revenus de l'entreprise Apple.

Cela pourrait donc nécessiter un ajustement de l'approche de l'entreprise pour continuer à soutenir la performance de ce secteur, tout en redonnant un nouveau souffle aux produits phares du groupe.

L'action Apple flirte actuellement avec ses plus hauts historiques, alors que les investisseurs valorisent les liquidités importantes de l'entreprise. Cependant, les perspectives de croissance sur le court-terme paraissent limitées.

