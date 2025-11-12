Apple déclare que les réductions des frais de développement n'ont pas été répercutées sur les utilisateurs de l'UE

Apple a réduit ses tarifs pour se conformer à la réglementation européenne

Une étude commandée par Apple révèle que les développeurs n'ont pas baissé leurs prix

(Plus de détails sur l'étude et le contexte de la DMA) par Foo Yun Chee et Paul Sandle

La réduction des frais de développement mise en œuvre par Apple AAPL.O pour se conformer aux réglementations technologiques de l'Union européenne n'a pas fait baisser les prix pour les utilisateurs, a déclaré le fabricant de l'iPhone mercredi, renouvelant ses critiques sur les efforts de l'Europe pour contrôler son pouvoir de marché.

L'année dernière, en réponse à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne, Apple a autorisé les développeurs de logiciels à distribuer leurs applications aux utilisateurs de l'UE en dehors de son App Store et à renoncer à son système de paiement in-app, qui prélève des commissions pouvant aller jusqu'à 30 %.

Les frais pour les développeurs ont ainsi été ramenés à une moyenne de 20 %.

Le géant américain de la technologie a toutefois déclaré qu'une étude commandée à Analysis Group montrait que les développeurs d'applications n'avaient pas répercuté les économies réalisées sur les utilisateurs.

"Cette étude prouve une nouvelle fois que la DMA ne profite pas aux consommateurs sous la forme d'une baisse des prix. Dans le même temps, nous savons que la réglementation crée de nouveaux obstacles pour les innovateurs et les startups, tout en exposant les consommateurs à de nouveaux risques", a déclaré un porte-parole d'Apple.

La Commission européenne, l'autorité de la concurrence de l'Union européenne, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le rapport, qui couvre plus de 41 millions de transactions pour quelque 21 000 produits, générant 403 millions d'euros (470 millions de dollars) de ventes pour la période allant de mars à septembre 2024, indique que les développeurs ont maintenu les mêmes prix ou les ont augmentés pour neuf produits sur dix.

Plus de 86 % des 20,1 millions d'euros de réduction des frais de commission sont allés à des développeurs non européens.

Bien que l'étude ait révélé que les développeurs ont réduit leurs prix pour environ 9 % des produits couverts par l'enquête, elle a indiqué que ces réductions étaient conformes aux schémas de tarification habituels.

"Cela suggère que la majeure partie des baisses de prix observées n'est pas liée à la réduction des commissions", indique l'étude.

La DMA établit une liste de choses à faire et à ne pas faire pour sept géants de la technologie, dont Apple, Alphabet

GOOGL.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O , afin de permettre aux petits concurrents d'entrer sur les marchés dominés par les plus grandes entreprises et d'offrir un plus grand choix aux utilisateurs. (1 dollar = 0,8575 euro)