Apple: condamné à une amende par l'AC en France

(CercleFinance.com) - L'Autorité de la concurrence (AC) française indique avoir sanctionné Apple d'une amende de 150 millions d'euros, 'pour avoir, entre avril 2021 et juillet 2023, abusé de sa position dominante dans le secteur de la distribution d'applications mobiles sur les terminaux iOS et iPadOS'.



'Si l'objectif poursuivi par le dispositif ATT (App Tracking Transparency) n'est pas critiquable en soi, ses modalités de mise en oeuvre ne sont ni nécessaires ni proportionnées à l'objectif affiché par Apple de protection des données personnelles', explique-t-elle.



Selon elle, ce dispositif complique excessivement le parcours des utilisateurs d'applications tierces au sein de l'environnement iOS, et cause un préjudice économique certain aux éditeurs d'applications et aux fournisseurs de services publicitaires.



À cet égard, l'AC a relevé que l'ATT, tel que mis en oeuvre par Apple, pénalisait tout particulièrement les plus petits éditeurs dans la mesure où ils dépendent en grande partie de la collecte de données tierces pour financer leur activité.





