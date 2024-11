Apple : Chine et services déçoivent

(AOF) - Apple a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, mais sa performance en Chine et dans les services a déçu. La firme à la pomme a généré au quatrième trimestre, clos fin septembre, un bénéfice net de 14,74 milliards de dollars, soit 97 cents par action, contre respectivement 22,96 milliards et 1,46 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti 1,64 dollars contre 1,60 dollar de consensus. Le groupe a enregistré une importante provision à la suite de la confirmation par la Cour de justice européenne de l'attribution par l’Irlande d'une aide fiscale illégale.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6% à 94,9 milliards de dollars. Il a aussi dépassé les attentes du marché : 94,4 milliards de dollars.

Très surveillées, les ventes en Chine (greater China) ont légèrement reculé à 15,03 milliards de dollars et sont ressorties sous le consensus de 15,8 milliards de dollars.

Les revenus tirés des iPhone ont progressé de 5,5 à 46,22 milliards de dollars. Ils ont dépassé les attentes : 45 milliards de dollars.

Les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont affiché une croissance de près de 12% à 24,97 milliards de dollars alors que le marché anticipait un peu plus à 25,3 milliards de dollars.

"Nous prévoyons que les revenus totaux de l'entreprise pour le trimestre de décembre connaîtront une croissance faible à moyenne à un chiffre d'une année sur l'autre" a déclaré le directeur financier, Luca Maestri lors de la conférence avec les analystes. "Nous anticipons une croissance à deux chiffres des revenus des services, à un rythme similaire à celui que nous avons annoncé pour l'exercice 2024".

