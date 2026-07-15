Apple chercherait à conclure des accords avec des fabricants de puces d'IA, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O envisagerait d'acquérir des entreprises spécialisées dans les puces électroniques afin de renforcer ses efforts dans la fabrication de processeurs de serveurs destinés à l'intelligence artificielle, a rapporté mercredi The Information, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Le fabricant de l’iPhone aurait pris contact avec des start-ups spécialisées dans les puces électroniques afin d’évaluer leur intérêt pour un rachat et aurait discuté avec des banquiers de transactions potentielles, selon l’article.

* L'intérêt d'Apple s'explique par les difficultés rencontrées avec les performances de ses serveurs d'IA développés en interne, qui fonctionnent actuellement avec des puces M2 Ultra conçues en interne, selon The Information.

* La société avait initialement prévu de commercialiser cette année une nouvelle version de sa puce pour serveurs d’IA, connue en interne sous le nom de "Baltra", mais le projet a été reporté, ont déclaré des sources proches du dossier à The Information.

* Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

* Plus tôt cette année, Apple a tenté d’exécuter les modèles Gemini de Google GOOGL.O sur ses serveurs internes dans le cadre d’une refonte de Siri, mais les puces destinées aux Mac n’ont pas pu prendre en charge ce modèle de grande envergure, ce qui a contraint l’entreprise à exécuter certaines parties de l’assistant remanié sur des puces Nvidia NVDA.O au sein de l’infrastructure cloud de Google, selon l’article.

* Apple a toujours évité les acquisitions de grande envergure; sa dernière opération remonte à janvier, avec le rachat de Q.ai , une entreprise israélienne spécialisée dans les technologies d’IA pour l’audio.

* La société disposait de 45,57 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 28 mars, date de clôture de son deuxième trimestre.

* La semaine dernière, Apple a annoncé son intention de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d’un accord pluriannuel d’approvisionnement en puces avec Broadcom AVGO.O , renforçant ainsi son approvisionnement national.