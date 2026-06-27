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Apple cherche à obtenir l'autorisation d'acheter des puces auprès d'une entreprise chinoise figurant sur la liste noire, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 05:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport aux paragraphes 2 et 5, des tentatives d'obtenir des commentaires au paragraphe 3, des éléments de contexte au paragraphe 4 et des antécédents aux paragraphes 6 à 8)

Apple AAPL.O fait pression sur l'administration Trump pour obtenir l'autorisation d'acheter des puces mémoire auprès de ChangXin Memory Technologies, une entreprise chinoise que le Pentagone a inscrite sur une liste noire, a rapporté vendredi le Financial Times.

Le fabricant de l'iPhone a fait pression sur la Maison Blanche pour obtenir cette autorisation, dans le but d'alléger la pression financière que subit l'entreprise en raison de la hausse des prix des puces mémoire, a indiqué le journal, citant des sources anonymes.

La Maison Blanche, Apple et CXMT n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Cette campagne de lobbying met en évidence la situation délicate dans laquelle se trouvent les grandes entreprises technologiques américaines, alors que la flambée des coûts des puces mémoire se heurte aux restrictions imposées par Washington en matière de sécurité nationale à l’encontre des fabricants de puces chinois.

Apple a contacté le ministère du Commerce il y a plus d’un mois et a également sollicité d’autres responsables de l’administration et des alliés à Washington, a déclaré une source au FT.

CXMT, premier fabricant chinois de puces mémoire, a été désigné comme une entreprise militaire chinoise par le ministère de la Défense sous l’administration Biden. L’entreprise, parmi d’autres, a été approuvée l’année dernière par un comité interinstitutionnel pour être ajoutée à la liste des entités (Entity List) du ministère du Commerce.

Les entreprises américaines ne peuvent pas expédier de marchandises, de logiciels ou de technologies à des sociétés figurant sur cette liste sans licence, qui risque fort de leur être refusée.

Apple a augmenté jeudi les prix de l'iPad et du MacBook, expliquant qu’elle ne pouvait plus protéger ses clients de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage, alimentée par le développement des centres de données du secteur de l’IA.

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