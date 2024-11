Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: BPA en hausse de 12% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Apple publie un BPA non GAAP de 1,64 dollar au titre de son quatrième trimestre 2023-24, en hausse de 12% en excluant une 'charge non récurrente liée à l'impact de l'annulation de la décision du Tribunal européen sur les aides d'État'.



Le géant technologique a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6% pour atteindre un record pour cette période de l'année à 94,9 milliards de dollars, tiré par l'iPhone et avec des revenus de services ayant atteint un nouveau plus haut historique.



'Au cours du trimestre, nous avons été ravis d'annoncer nos meilleurs produits à ce jour, avec la toute nouvelle gamme d'iPhone 16, l'Apple Watch Series 10, les AirPods 4 et des fonctionnalités remarquables pour la santé', rappelle son CEO Tim Cook.



'Notre performance commerciale record a généré près de 27 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation, ce qui nous a permis de redistribuer plus de 29 milliards à nos actionnaires', souligne pour sa part le CFO Luca Maestri.





