Apple : bon démarrage pour les ventes d’iPhone 16 en Chine

(AOF) - Les ventes d’iPhone 16 en Chine ont augmenté de 20% au cours de leurs trois premières semaines de commercialisation relativement au modèle lancé en 2023, selon Counterpoint Research cité par Bloomberg. Les consommateurs continuent de se tourner vers les modèles les plus chers, et les ventes des modèles haut de gamme Pro et Pro Max ont progressé de 44% par rapport à leurs équivalents de l'année dernière.

Des problèmes de production ont pénalisé la famille iPhone 15 dès le début, ce qui pourrait avoir limité les ventes initiales, a déclaré Ivan Lam, analyste chez Counterpoint.

AOF - EN SAVOIR PLUS