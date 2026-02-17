 Aller au contenu principal
Apple bien orienté, des propos de broker en soutien
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 17:40

Apple s'adjuge près de 2% et surperforme ainsi nettement la tendance à Wall Street, soutenu par des propos de Wedbush, qui réaffirme son opinion de surperformance et son objectif de cours de 350 USD.

Le broker note que le titre du géant technologique à la pomme a subi une vague vendeuse ces dernières semaines, sur fond de craintes selon lesquelles certaines présentations très attendues sur l'IA (intelligence artificielle) seraient retardées.

Wedbush considère toutefois cette récente inquiétude et ce sell-off comme injustifiés, estimant qu'Apple mène à bien sa stratégie d'IA et effectuera ses présentations en matière d'IA avancée d'ici la période estivale, ce qui "semble encore conforme à sa cible".

"2026 sera l'année au cours de laquelle Apple entrera dans le jeu de l'IA", pronostique ainsi l'intermédiaire, estimant que des annonces sur l'IA pourraient s'intégrer dans des présentations sur IOS 26.4/26.5, et finalement IOS 27 en septembre.

Apple

Valeurs associées

APPLE
261,4200 USD NASDAQ +2,21%
