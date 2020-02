Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple avertit sur ses résultats à fin mars pour cause de coronavirus Reuters • 18/02/2020 à 02:49









(Ajoute éléments supplémentaires; photo à disposition) 18 février (Reuters) - Apple AAPL.O a averti lundi qu'il n'atteindrait vraisemblablement pas ses prévisions de résultats pour le trimestre clos à fin mars en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, qui affecte la fabrication de ses iPhones comme la demande pour ses produits. L'épidémie de coronavirus Covid-19, apparue en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan, a tué plus de 1.800 personnes en Chine continentale, selon le dernier bilan des autorités sanitaires locales, et infecté plus de 70.000 personnes dans le pays. Bien que les usines chinoises qui fabriquent l'iPhone et d'autres produits électroniques ont commencé à rouvrir, le retour à des conditions normales de production est plus lent que prévu, a expliqué la firme américaine dans un communiqué. Cela signifie qu'un nombre plus restreint d'iPhones sont disponibles à la vente dans le monde, faisant d'Apple l'un des plus importants groupes occidentaux affectés par l'épidémie. Les magasins d'Apple en Chine, marché qui représentait 15% de ses revenus lors du trimestre précédent, restent fermés ou sont ouverts avec des horaires réduits. "Même si les sites de notre partenaire de fabrication de l'iPhone sont situés en dehors de la province du Hubei (berceau de l'épidémie, NDLR), et même si toutes les installations ont rouvert, elles redémarrent plus lentement que ce que nous escomptions", a dit Apple. "La demande pour nos produits en Chine a été affectée", a ajouté le groupe dans le communiqué. "Tous nos magasins en Chine et de nombreux magasins partenaires ont été fermés." Fin janvier, Apple avait annoncé prévoir entre 63 et 67 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le trimestre clos à mars, le deuxième de son exercice fiscal 2020, alors que les analystes attendaient en moyenne 62,4 milliards de dollars (57,6 milliards d'euros). Le groupe américain n'a pas fait part lundi de nouvelles estimations pour son chiffre d'affaires. Daniel Ives, analyste chez Wedbush, a dit dans une note s'attendre à ce que l'action d'Apple marque un repli mardi à la réouverture de Wall Street après un jour férié aux Etats-Unis lundi. Les analystes avaient estimé que l'épidémie de coronavirus pourrait réduire de moitié au premier trimestre la demande de smartphones en Chine. Dans un communiqué relayé par Apple, le directeur exécutif de la firme américaine, Tim Cook, a déclaré que "la santé et le bien-être de chaque personne contribuant à rendre ces produits possibles sont notre priorité absolue". Wedbush a indiqué rester optimiste qu'Apple se remettrait du revers lié au coronavirus. Ces perturbations pourraient profiter au principal rival d'Apple sur le marché des smartphones, Samsung, qui a investi dans des centres de fabrication au Vietnam et ailleurs et est moins dépendant du marché chinois. (Neha Malara à Bangalore et Laila Kearney à New York; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)

