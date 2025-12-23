Apple autorise les boutiques d'applications tierces au Brésil pour régler l'affaire iOS avec l'autorité de régulation

Apple AAPL.O va autoriser d'autres magasins d'applications que le sien dans le système d'exploitation iOS du géant technologique au Brésil pour régler une affaire de trois ans avec le régulateur de la concurrence du pays, le CADE, ont déclaré les deux parties mardi.

Un comité interne du CADE a formé une majorité pour accepter la proposition d'accord d'Apple, a déclaré le CADE dans un communiqué.

Outre les magasins d'applications, l'accord ordonne également à Apple d'autoriser des méthodes de paiement tierces pour les achats in-app, en plus des siennes, ou des liens vers des sites web externes pour les transactions.

Apple a déclaré dans un communiqué qu'elle apporterait les modifications nécessaires pour se conformer aux exigences du CADE, mais que ces mesures entraîneraient des risques pour la vie privée et la sécurité des utilisateurs.

La société californienne a déclaré qu'elle "s'est efforcée de maintenir des protections contre certaines menaces", mais que "ces protections n'élimineront pas tous les risques" L'enquête a commencé après une plainte déposée en 2022 par la plateforme de commerce électronique MercadoLibre

MELI.O , basée en Uruguay, au sujet des restrictions présumées d'Apple sur la distribution de biens numériques et sur les achats in-app. Le CADE a ensuite émis des mesures préventives visant Apple en 2024 et, plus tôt cette année, son organe technique a recommandé une décision contre l'entreprise américaine, renvoyant l'affaire au panel interne de l'autorité de régulation pour une décision finale.

MercadoLibre, qui opère dans toute l'Amérique latine, a déclaré qu'il reconnaissait les efforts de la CADE "pour faire face aux défis concurrentiels" d'iOS et du service App Store d'Apple au Brésil, mais a ajouté que l'accord "ne répond que partiellement aux besoins de règles plus équilibrées"

L'accord entre la CADE et Apple durera trois ans, à partir du moment où les nouvelles conditions deviendront obligatoires pour les développeurs d'applications, a déclaré l'autorité de régulation. Apple dispose de 105 jours pour mettre en œuvre les changements qu'il a acceptés, a ajouté l'organisme de la concurrence.

L'entreprise technologique est sujette à un paiement allant jusqu'à 150 millions de reais (27,09 millions de dollars) en cas de rupture totale de l'accord, a déclaré la CADE, notant qu'Apple a également accepté de mettre fin à une plainte judiciaire qu'elle avait déposée contre les mesures préventives de 2024.

(1 $ = 5,5375 reais)