 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apple autorise les boutiques d'applications tierces au Brésil pour régler l'affaire iOS avec l'autorité de régulation
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O va autoriser d'autres magasins d'applications que le sien dans le système d'exploitation iOS du géant technologique au Brésil pour régler une affaire de trois ans avec le régulateur de la concurrence du pays, le CADE, ont déclaré les deux parties mardi.

Un comité interne du CADE a formé une majorité pour accepter la proposition d'accord d'Apple, a déclaré le CADE dans un communiqué.

Outre les magasins d'applications, l'accord ordonne également à Apple d'autoriser des méthodes de paiement tierces pour les achats in-app, en plus des siennes, ou des liens vers des sites web externes pour les transactions.

Apple a déclaré dans un communiqué qu'elle apporterait les modifications nécessaires pour se conformer aux exigences du CADE, mais que ces mesures entraîneraient des risques pour la vie privée et la sécurité des utilisateurs.

La société californienne a déclaré qu'elle "s'est efforcée de maintenir des protections contre certaines menaces", mais que "ces protections n'élimineront pas tous les risques" L'enquête a commencé après une plainte déposée en 2022 par la plateforme de commerce électronique MercadoLibre

MELI.O , basée en Uruguay, au sujet des restrictions présumées d'Apple sur la distribution de biens numériques et sur les achats in-app. Le CADE a ensuite émis des mesures préventives visant Apple en 2024 et, plus tôt cette année, son organe technique a recommandé une décision contre l'entreprise américaine, renvoyant l'affaire au panel interne de l'autorité de régulation pour une décision finale.

MercadoLibre, qui opère dans toute l'Amérique latine, a déclaré qu'il reconnaissait les efforts de la CADE "pour faire face aux défis concurrentiels" d'iOS et du service App Store d'Apple au Brésil, mais a ajouté que l'accord "ne répond que partiellement aux besoins de règles plus équilibrées"

L'accord entre la CADE et Apple durera trois ans, à partir du moment où les nouvelles conditions deviendront obligatoires pour les développeurs d'applications, a déclaré l'autorité de régulation. Apple dispose de 105 jours pour mettre en œuvre les changements qu'il a acceptés, a ajouté l'organisme de la concurrence.

L'entreprise technologique est sujette à un paiement allant jusqu'à 150 millions de reais (27,09 millions de dollars) en cas de rupture totale de l'accord, a déclaré la CADE, notant qu'Apple a également accepté de mettre fin à une plainte judiciaire qu'elle avait déposée contre les mesures préventives de 2024.

(1 $ = 5,5375 reais)

Apple

Valeurs associées

APPLE
272,3600 USD NASDAQ +0,51%
MERCADOLIBRE
1 995,0700 USD NASDAQ +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street finalement convaincue par la croissance américaine
    information fournie par AFP 23.12.2025 22:44 

    La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, entraînée par l'image d'une économie américaine en bonne santé avec la publication d'une croissance au troisième trimestre supérieure aux attentes, malgré les craintes à l'égard de la politique monétaire. Le Dow ... Lire la suite

  • Des passants dans une rue animée du quartier de SoHo, à New York, le 21 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Les Etats-Unis ont connu une forte croissance pendant l'été, Trump jubile
    information fournie par AFP 23.12.2025 22:33 

    Les Etats-Unis ont connu une croissance économique de 4,3% en rythme annualisé au troisième trimestre et cette accélération surprise, publiée mardi, montre selon le président Donald Trump que sa politique porte ses fruits. Un tel rythme de progression de la première ... Lire la suite

  • Un nouveau lot de documents publiés mardi par le gouvernement américain concernant l'affaire Epstein, le 23 décembre 2025 à Washington ( AFP / STAFF )
    La relation entre Trump et Epstein au coeur de nouveaux documents publiés
    information fournie par AFP 23.12.2025 22:32 

    Le nom de Donald Trump apparaît à de multiples reprises dans une nouvelle volée de documents de l'affaire Epstein publiés mardi, qui illustrent ses liens passés avec le criminel sexuel, retrouvé pendu dans sa cellule en 2019. Le ministère américain de la Justice ... Lire la suite

  • Venezuela: Trump "pirate des Caraïbes", lancent des manifestants pro-pouvoir
    Venezuela: Trump "pirate des Caraïbes", lancent des manifestants pro-pouvoir
    information fournie par AFP Video 23.12.2025 20:36 

    Déguisés en pirates, des dizaines de motards ont parcouru Caracas lundi pour protester contre la saisie de navires transportant du pétrole vénézuélien par les Etats-Unis, dans le cadre de leur blocus contre des pétroliers sanctionnés.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank