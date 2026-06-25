Apple augmente les prix des MacBook et des iPad alors que le coût de la mémoire s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La demande en centres de données dédiés à l'IA pèse sur l'offre de mémoire destinée aux fabricants d'appareils

* Le prix de départ du MacBook Neo passe de 599 $ à 699 $

* Les actions chutent; les analystes préviennent que les concurrents pourraient devoir procéder à des hausses plus importantes

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 16 et 17; mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 7) par Stephen Nellis et Aditya Soni

AAPL.O , d’Apple, a augmenté jeudi les prix de l’iPad et du MacBook, expliquant qu’elle ne pouvait plus protéger ses clients de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage, alimentée par le développement des centres de données du secteur de l’IA.

Cette mesure n’affecte pas la principale vache à lait d’Apple, l’iPhone. En revanche, elle ferait passer le prix d’entrée de gamme du Neo – son ordinateur portable le moins cher, destiné à conquérir des parts de marché face aux ordinateurs portables Windows et Chromebook abordables – de 599 $ à 699 $, quelques mois après son lancement.

Cette hausse montre que même la société d’électronique grand public la plus valorisée au monde, dont les relations au sein de la chaîne d’approvisionnement font l’envie du secteur, n’est pas à l’abri de la flambée des prix de la mémoire qui a assombri les perspectives de ventes de smartphones et d’ordinateurs.

Ces derniers mois, les fabricants de mémoire tels que Micron

MU.O ont donné la priorité aux commandes des fabricants de puces d’IA comme Nvidia NVDA.O , leur permettant ainsi d’enregistrer des bénéfices records, mais laissant peu de stock aux fabricants d’électronique, qui ont été contraints d’augmenter leurs prix.

« Nous n’avons jamais vu le prix d’un composant augmenter autant, aussi rapidement », a déclaré Apple dans un communiqué. « Jusqu’à présent, nous avons protégé nos clients de ces hausses, mais nous avons désormais atteint un point où nous devons commencer à augmenter les prix d’un certain nombre de produits, y compris les hausses annoncées aujourd’hui pour l’iPad et le Mac. »

Selon les prix mis à jour sur son site web, Apple a augmenté le prix du MacBook Air doté de 512 gigaoctets de stockage, qui passe de 1 099 $ à 1 299 $, tandis que celui du MacBook Pro doté d’un téraoctet de stockage passe de 1 699 $ à 1 999 $. L’iPad Air doté de 128 gigaoctets de stockage passe quant à lui de 599 $ à 749 $, entre autres changements. Apple a également augmenté les prix des deux versions de son enceinte connectée HomePod et de son boîtier Apple TV. L’action de la société a chuté de près de 5 %, tandis que celle de son concurrent Dell DELL.N a reculé de plus de 8 %.

Les fabricants de périphériques concurrents pourraient devoir augmenter leurs prix encore plus fortement qu’Apple, dont les liens étroits avec ses fournisseurs lui ont permis d’amortir le choc, ont déclaré plusieurs analystes.

« Le marché de la mémoire est difficile et restera structurellement difficile dans un avenir prévisible », a déclaré Ben Bajarin, directeur général du cabinet de conseil en technologie Creative Strategies.

Apple a indiqué en avril que ses stocks existants lui avaient permis de maintenir ses marges brutes au-dessus des attentes de Wall Street, mais que la hausse des coûts de la mémoire commencerait à se faire sentir d’ici la fin du mois, avec une rentabilité qui devrait légèrement baisser.

« Nous nous attendons à une hausse significative des coûts de la mémoire », a déclaré le directeur général Tim Cook lors d’une conférence téléphonique avec des analystes fin avril.

« Bien que nous ne donnions pas de prévisions au-delà du mois de juin, je peux vous dire qu’après le trimestre de juin, nous pensons que les coûts de la mémoire auront un impact croissant sur notre activité », avait ajouté M. Cook.

LA HAUSSE DES COÛTS DE LA MÉMOIRE ACCROÎT LA PRESSION SUR LES FABRICANTS D'ÉLECTRONIQUE

Apple n’a pas révélé quelles mesures, outre la hausse des prix, elle a prises pour faire face à la hausse des coûts de la mémoire. « Nous savons que ce n’est pas une bonne nouvelle, et nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions », a déclaré la société jeudi.

Les analystes s’attendent à ce qu’Apple augmente les prix de l’iPhone dans les mois à venir et estiment que cette dernière hausse pourrait inciter certains acheteurs potentiels à avancer leur décision d’achat.

« L’iPhone n’est pas épargné, sa hausse de prix est imminente », a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche senior chez IDC. « Il était extrêmement stratégique pour Apple d’annoncer ces hausses de prix avant le lancement automnal de l’iPhone, afin que les gros titres lors du lancement ne portent pas sur les hausses de prix, mais sur la valeur apportée par les nouveaux téléphones. »

Les prix de la mémoire vive dynamique (DRAM), utilisée dans pratiquement tous les gadgets technologiques modernes, ont augmenté de pas moins de 98 % au premier trimestre 2026 et devraient encore bondir de 58 % à 63 % au cours du trimestre actuel, selon l’observatoire du secteur TrendForce.

Cette flambée, surnommée “RAMageddon” par certains experts, a été alimentée par un boom de la construction de centres de données dédiés à l’IA, des entreprises comme Nvidia ayant signé des contrats à long terme avec des fabricants de mémoire qui se livrent à une course effrénée pour augmenter leurs capacités.

Micron a annoncé mercredi avoir obtenu 22 milliards de dollars d’engagements à long terme de la part de clients cherchant à s’assurer un approvisionnement en mémoire.

La hausse des coûts devrait peser lourdement sur les ventes d’appareils cette année: le cabinet d’études IDC estime que le marché des smartphones connaîtra cette année sa plus forte baisse annuelle jamais enregistrée, de près de 14 %, tandis que le marché des PC reculera de 11,3 %.

Parmi les points positifs notables, on peut citer le MacBook Neo lancé en mars, qui a contribué aux solides prévisions de ventes d’Apple pour le trimestre de juin et a même conduit certains observateurs du secteur à revoir leurs estimations concernant les ventes de PC.

Avec son prix majoré, il a désormais perdu son avantage de 100 dollars par rapport à l’ordinateur portable XPS 13 à 699 dollars que Dell a dévoilé le mois dernier spécialement pour concurrencer le Neo, tout en devenant également plus cher que certains Chromebooks de Lenovo et d’Asus.