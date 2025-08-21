 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Apple augmente le prix de l'abonnement à TV+ à 12,99 $
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O augmentera le prix de son service de streaming Apple TV+ de 3 dollars à partir de jeudi, à la suite d'une mesure similaire prise par Peacock, propriété de Comcast CMCSA.O et de NBCUniversal.

Le service de streaming sans publicité coûtera désormais 12,99 $ par mois, contre 9,99 $ auparavant, pour les nouveaux abonnés aux États-Unis et sur certains marchés internationaux, a indiqué Apple dans un communiqué.

Le prix de l'abonnement annuel reste inchangé, tout comme celui de l'Apple One, qui regroupe l'Apple TV+ avec des services tels qu'iCloud et Apple Music, entre autres.

Apple TV+ est connue pour le thriller psychologique "Severance", qui a obtenu 27 nominations aux Emmy Awards cette année, et pour des émissions originales populaires telles que "Ted Lasso" et "The Morning Show".

Cependant, le réseau de streaming est à la traîne par rapport à ses rivaux Netflix NFLX.O , Disney+ DIS.N et Amazon.com AMZN.O Prime Video en termes d'abonnés.

Le fabricant de l'iPhone ne détaille pas le nombre d'abonnés à l'Apple TV+, mais il est estimé à 40,4 millions à la fin de 2024, selon cinq analystes interrogés par Visible Alpha.

À titre de comparaison, Netflix comptait plus de 300 millions d'abonnements payants à la fin de l'année dernière.

Apple a augmenté le prix de l'abonnement à l'Apple TV+ de 3 dollars en octobre 2023.

En juillet, Peacock a augmenté de 3 dollars les prix de pour ses formules avec publicité et ses formules premium plus.

Apple perd plus d'un milliard de dollars par an sur l'Apple TV+, avait rapporté The Information en mars. Elle a dépensé plus de 5 milliards de dollars par an pour le contenu depuis le lancement de l'Apple TV+ en 2019, mais a réduit ses dépenses d'environ 500 millions de dollars l'année dernière.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

