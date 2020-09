Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple annonce un événement le 15 septembre Reuters • 08/09/2020 à 17:34









8 septembre (Reuters) - Apple AAPL.O a annoncé mardi la tenue d'un événement mardi prochain, le 15 septembre. Le groupe californien pourrait présenter à cette occasion de nouveaux modèles d'iPhone, au regard du calendrier des années précédentes. (Munsif Vengattil à Bangalore; version française Claude Chendjou)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -3.84%