Apple annonce des perspectives de croissance modestes après que les ventes d'iPhone ont permis de dépasser les attentes en matière de bénéfices

Les premières ventes de l'iPhone 16 ont augmenté plus rapidement que celles de l'iPhone 15, déclare le directeur général Tim Cook

La stratégie d'Apple en matière d'IA comprend de nouvelles fonctionnalités pour l'iPhone 16

Les ventes de services, de Mac, d'iPad et de produits portables d'Apple n'ont pas répondu aux attentes des analystes

Les paiements pour la propriété et l'équipement augmentent de 2,91 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent

(Ajout d'informations sur l'appel aux analystes, la disponibilité d'Apple Intelligence en Chine, paragraphe 4-5) par Stephen Nellis

L'iPhone d'Apple AAPL.O , doté d'une intelligence artificielle, a connu un départ fulgurant, poussant les ventes trimestrielles au-delà des attentes de Wall Street, mais les prévisions de revenus modestes ont soulevé des questions quant à savoir si cette dynamique se maintiendra pendant la période des fêtes de fin d'année.

Une baisse des ventes en Chine au cours du quatrième trimestre a également inquiété certains analystes et investisseurs, ce qui a contribué à faire baisser les actions de 1,4 % dans les échanges après les heures de bureau, malgré des bénéfices et des revenus globaux étonnamment élevés au cours de cette période.

Le directeur financier Luca Maestri a déclaré aux analystes, lors d'une conférence téléphonique, qu'Apple s'attendait à ce que son chiffre d'affaires global connaisse une "croissance à un chiffre faible à moyen" au cours de son premier trimestre fiscal, qui s'achèvera en décembre. Les analystes s'attendaient à une croissance du chiffre d'affaires de 6,65 % pour atteindre 127,53 milliards de dollars au cours du trimestre, selon les données de LSEG.

Apple a déclaré s'attendre à une croissance à deux chiffres de ses activités de services au cours du premier trimestre, ce qui a conduit certains analystes à demander aux dirigeants, lors d'une conférence téléphonique, si le chiffre d'affaires global du matériel informatique pourrait diminuer.

Les dirigeants n'ont pas répondu à cette question et n'ont pas donné d'indication sur la manière dont l'iPhone pourrait se comporter, y compris en Chine, où les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle d'Apple ne sont pas disponibles. Apple n'a pas précisé quand elles seraient disponibles.

Avant l'appel de la direction avec les analystes, Tom Forte, analyste chez Maxim Group, a attribué la chute de l'action d'Apple aux ventes du quatrième trimestre en Chine qui ont été inférieures aux attentes.

"Nous voyons le potentiel d'une faiblesse durable en Chine", a-t-il déclaré.

Apple a déclaré que les ventes globales du quatrième trimestre s'élevaient à 94,93 milliards de dollars, dépassant les objectifs de Wall Street qui étaient de 94,58 milliards de dollars, selon LSEG. Le bénéfice de 1,64 $ par action, hors charge fiscale exceptionnelle dans l'Union européenne, a dépassé les attentes des analystes qui tablaient sur 1,60 $ par action. Au quatrième trimestre, les ventes de l'iPhone d'Apple, le principal produit de la société, ont augmenté de 5,5 % pour atteindre 46,22 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 45,47 milliards de dollars. Les autres lignes de produits n'ont pas répondu aux attentes.

Le quatrième trimestre d'Apple s'est terminé le 28 septembre, ce qui signifie qu'il ne reflète que quelques jours de ventes de la série iPhone 16 qui a été mise en vente le 20 septembre. Tim Cook, directeur général d'Apple, a déclaré à Reuters que les ventes de l'iPhone 16 avaient augmenté plus rapidement que celles de l'iPhone 15 l'année précédente, les deux téléphones ayant été commercialisés pendant le même nombre de jours au cours du quatrième trimestre.

Tim Cook a également déclaré que les clients d'Apple téléchargent une nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone avec ce qu'il appelle les fonctions Apple Intelligence deux fois plus vite que l'année précédente.

"Nous avons déjà reçu d'excellents commentaires de la part des clients et des développeurs", a déclaré M. Cook. "Nous avons pris un bon départ

STRATÉGIE EN MATIÈRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le déploiement de la stratégie d'intelligence artificielle d'Apple, dévoilée cette année à l'adresse , dépend du succès des ventes de ses nouveaux téléphones.

Plutôt que d'introduire l'IA dans une application ou un service autonome, Apple a disséminé l'Apple Intelligence dans ses systèmes d'exploitation les plus récents sous la forme de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de réécrire un courriel sur un ton plus professionnel. Ces fonctionnalités seront principalement disponibles sur les modèles iPhone 16, qui sont dotés de puces informatiques plus puissantes, bien que les versions pro de l'iPhone 15 fonctionnent toutes deux avec l'Apple Intelligence. Si certaines de ces fonctionnalités Apple Intelligence sont arrivées cette semaine, d'autres ont été retardées, ce qui a conduit certains analystes de Wall Street à se demander si les consommateurs ne seront pas plus lents à mettre à jour leurs appareils cette année, alors que les fonctionnalités logicielles phares sont disponibles au compte-gouttes. Les rivaux d'Apple, Microsoft MSFT.O et Meta META.O , ont tous deux déclaré cette semaine qu'ils s'attendaient à une augmentation continue des dépenses pour soutenir leurs stratégies d'IA. Apple a déclaré que les paiements pour la propriété et l'équipement - une mesure de ses dépenses en capital - étaient en hausse de 2,91 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 9,45 milliards de dollars.

La baisse des dépenses d'Apple s'explique en partie par le fait qu'elle utilise des centres de données tiers pour certains travaux d'IA. Certains aspects d'Apple Intelligence s'appuient sur les propres centres de données d'Apple, mais la société utilise ses propres puces pour alimenter ces fonctionnalités.

"Il y aurait un avantage (financial) à utiliser notre propre silicium, bien sûr, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous le faisons. Nous le faisons parce que nous pouvons offrir le même niveau de confidentialité et de sécurité que sur l'appareil", a déclaré M. Cook.

Le chiffre d'affaires de l'activité de services d'Apple, qui comprend le stockage iCloud et Apple Music, s'est élevé à 24,97 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 25,28 milliards de dollars, selon LSEG. Les ventes de Mac et d'iPad se sont élevées respectivement à 7,74 milliards de dollars et 6,95 milliards de dollars, contre des estimations de 7,82 milliards de dollars et 7,09 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires de l'activité d'Apple dans le domaine des produits domestiques et des wearables, qui comprend l'Apple Watch et les AirPods, est tombé à 9,04 milliards de dollars, contre des estimations de 9,2 milliards de dollars, d'après LSEG.

Le bénéfice par action était de 97 cents, y compris la charge liée à un paiement fiscal européen unique de plusieurs milliards d'euros.