Apple acquiert la start-up israélienne d'IA audio Q.ai

par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a annoncé jeudi l'acquisition de Q.ai, une start-up israélienne qui travaille sur une technologie d'intelligence artificielle pour l'audio.

Apple n'a pas divulgué les termes de l'accord pour Q.ai, qui a été soutenue par les sociétés de capital-risque Matter Venture Partners, Kleiner Perkins, Spark Capital, Exor et GV, anciennement connu sous le nom de Google Ventures. L'accord a évalué la start-up à environ 1,6 milliard de dollars, selon une source bien informée.

Apple n'a pas précisé comment elle utiliserait la technologie de Q.ai, mais a indiqué que la start-up avait travaillé sur de nouvelles applications de l'apprentissage automatique pour aider les appareils à comprendre les paroles chuchotées et pour améliorer le son dans des environnements difficiles.

L'année dernière, Q.ai a déposé une demande de brevet pour utiliser les "micromouvements de la peau du visage" afin de détecter les mots articulés ou prononcés, d'identifier une personne et d'évaluer ses émotions, son rythme cardiaque, sa fréquence respiratoire et d'autres indicateurs.

Les 100 employés de Q.ai, dont le directeur général Aviad Maizels et les cofondateurs Yonatan Wexler et Avi Barliya, rejoindront Apple, ont indiqué les deux entreprises.

Maizels a fondé la société de détection tridimensionnelle PrimeSense et l'a vendue à Apple en 2013. L'accord avec PrimeSense a permis à Apple d'abandonner les capteurs d'empreintes digitales sur ses iPhones au profit de la technologie de reconnaissance faciale.

Dans un communiqué, Maizels a déclaré: "Rejoindre Apple ouvre des possibilités extraordinaires pour repousser les limites et réaliser le plein potentiel de ce que nous avons créé, et nous sommes ravis d'apporter ces expériences aux gens partout dans le monde."

Apple a intégré de nouvelles fonctions d'IA dans ses écouteurs AirPods, introduisant l'année dernière une technologie qui leur permet de traduire la parole d'une langue à l'autre.

Q.ai "est une entreprise remarquable qui est à l'avant-garde de nouvelles façons créatives d'utiliser l'imagerie et l'apprentissage automatique", a déclaré Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d'Apple, dans un communiqué. "Nous sommes ravis d'acquérir la société, avec Aviad à sa tête, et nous sommes encore plus enthousiastes pour ce qui est à venir."