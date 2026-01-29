Apple acquiert la société d'IA audio Q.ai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a annoncé jeudi l'acquisition de Q.ai, une startup israélienne qui travaille sur une technologie d'intelligence artificielle pour l'audio.

L'équipe fondatrice de Q.ai rejoindra Apple, y compris le directeur général Aviad Maizels, qui a précédemment fondé la société de détection tridimensionnelle PrimeSense et l'a vendue à Apple en 2013. L'accord avec PrimeSense a permis à Apple d'abandonner les capteurs d'empreintes digitales sur ses iPhones au profit de la technologie de reconnaissance faciale.

Apple n'a pas divulgué les termes de l'accord ni ce à quoi la technologie de Q.ai sera utilisée, mais a déclaré que la startup a travaillé sur de nouvelles applications de l'apprentissage automatique pour aider les appareils à comprendre la parole chuchotée et pour améliorer l'audio dans des environnements difficiles. Dans un communiqué, Maizels a déclaré que "rejoindre Apple ouvre des possibilités extraordinaires pour repousser les limites et réaliser le plein potentiel de ce que nous avons créé, et nous sommes ravis d'apporter ces expériences aux gens partout dans le monde".

Apple a intégré de nouvelles fonctions d'IA dans ses écouteurs AirPods, introduisant l'année dernière une technologie qui leur permet de traduire la parole d'une langue à l'autre.

Q.ai "est une entreprise remarquable qui est à l'avant-garde de nouvelles façons créatives d'utiliser l'imagerie et l'apprentissage automatique", a déclaré Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d'Apple, dans un communiqué. "Nous sommes ravis d'acquérir la société, avec Aviad à sa tête, et nous sommes encore plus enthousiastes pour ce qui est à venir."

Les cofondateurs de Q.ai, Yonatan Wexler et Avi Barliya, rejoindront également Apple.