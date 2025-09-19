Apple a demandé à ses fournisseurs d'augmenter la production du modèle iPhone 17, selon The Information

Apple AAPL.O a demandé à au moins deux fournisseurs d'augmenter la production du modèle d'entrée de gamme iPhone 17 d'au moins 30 % après les fortes pré-commandes du week-end dernier, a rapporté le journal The Information vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.