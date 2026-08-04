Apple a brièvement retiré Telegram de l'App Store après que du contenu lié à des abus sexuels a enfreint les directives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration d'Apple)

Apple AAPL.O a déclaré lundi avoir brièvement retiré l’application de messagerie Telegram de son App Store après qu’un contrôle a révélé des contenus enfreignant ses directives “interdisant les contenus pédopornographiques”.

La société a précisé avoir réintégré l’application après que “le développeur eut rapidement supprimé le contenu et banni l’utilisateur qui l’avait publié”.

Telegram a déclaré sur X: “Les rumeurs concernant ma disparition sont grandement exagérées.”

Un porte-parole d’Apple n’a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires concernant cette violation des directives. Telegram n’a pas non plus répondu à une demande de commentaires.