Apple: 500 milliards de dollars d'investissements aux USA

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé lundi son intention d'investir plus de 500 milliards de dollars aux Etats-Unis au cours des quatre prochaines années, évoquant l'investissement le plus important jamais réalisé dans son histoire.



Dans un communiqué, le groupe technologique américain indique qu'il compte démarrer d'ici à la fin de l'année la construction à Houston (Texas) d'un site de production consacré aux serveurs devant alimenter sa technologie d'IA générative, Apple Intelligence.



Cette nouvelle usine, qui doit s'étendre sur une superficie de plus de 23.200 m2 et créer des milliers d'emplois, devrait être inaugurée en 2026.



Apple prévoit par ailleurs de doubler l'enveloppe allouée au 'Advanced Manufacturing Fund', son programme destiné à favoriser l'innovation, établir un nouveau centre de formation pour ses développeurs au Michigan et renforcer ses dépenses en matière de recherche et développement (R&D).



La firme à la pomme indique qu'elle compte par ailleurs étendre ses activités et ses effectifs en Californie, en Arizona, au Nevada, en Iowa, dans l'Oregon, en Caroline du Nord et dans l'Etat du Washington.



Lors des quatre années à venir, Apple prévoit ainsi d'embaucher autour de 20.000 personnes, dont la grande majorité dans la R&D, l'ingénierie du silicium, le développement de logiciels, l'IA et l'apprentissage automatique.



Selon Wedbush Securities, cette annonce constitue une décision 'stratégique' de la part du directeur général du groupe, Tim Cook, au moment où le nouveau président américain, Donald Trump, relance la fibre protectionniste aux Etats-Unis.



'Tim Cook continue de prouver qu'il est à 90% patron d'entreprise et 10% politicien', souligne Dan Ives, l'analyste vedette de la société de courtage américaine.



En revanche, cette annonce ne signifie pas pour autant qu'Apple compte réduire son empreinte industrielle en Chine puis que les domaines dans lesquels il prévoit d'investir aux Etats-Unis.



Apple rappelle qu'il est l'un des plus grands contribuables américains avec plus de 75 milliards de dollars d'impôts aux Etats-Unis ces cinq dernières années, dont 19 milliards en 2024.



Apple ajoute qu'il emploie 2,9 millions de personnes dans le pays, directement ou indirectement via son réseau de fournisseurs et de partenaires et son écosystème d'applications.





