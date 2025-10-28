 Aller au contenu principal
Apple : 269,5$, un score anodin ? Non, le cap des 4.000Mds$ est franchi
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 18:35

Apple venait d'engranger +4% au cours des 3 précédentes séances, il ne manquait presque rien, 0,3% pour que le cap des 4.000Mds$ de capitalisation soit franchi : 269,5$, c'est chose fait.
Globalement, le risque de double-top sous 260$ du 26 décembre 2024 s'éloigne et le ratio de Fibonacci induit un objectif de 275$.
La barre des 300$ pour le fin de l'année peut s'envisager (c'est 10% de plus, une simple formalité au rythme actuel) et certains commencent à rêver d'un doublement par rapport au plancher des 170$ du 8 avril dernier.

