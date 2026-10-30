Appian est en pourparlers avec la BERD et d'autres acteurs concernant des fonds dédiés aux minéraux stratégiques

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* Les partenariats entre le capital-investissement et les pouvoirs publics dans le domaine des projets miniers se multiplient

* Appian a signé l'année dernière un accord d'un milliard de dollars avec l'IFC pour un fonds minier

* L'accord entre Appian et l'IFC ouvre la voie à d'autres initiatives, selon un dirigeant

Appian Capital Advisory, une société de capital-investissement basée à Londres, est en pourparlers avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d’autres acteurs afin de lever des fonds destinés à investir dans des projets liés aux minerais critiques, a déclaré à Reuters un dirigeant de la société.

Un porte-parole de la BERD a confirmé jeudi que des discussions étaient en cours concernant une éventuelle transaction. Bien que le montant de l’investissement envisagé n’ait pas été précisé, cette opération potentielle fait suite au fonds commun de 1 milliard de dollars créé par Appian en partenariat avec la Société financière internationale (IFC).

Le partenariat entre Appian et l’IFC a servi de modèle pour d’autres accords à venir, a déclaré Paulo Castellari, directeur général d’Appian chargé des minerais critiques.

Les pays occidentaux se livrent à une course effrénée pour diversifier leurs chaînes d’approvisionnement en métaux essentiels à des secteurs allant de l’automobile à la défense, après que Pékin a secoué les marchés mondiaux l’année dernière en imposant des restrictions à l’exportation d’aimants permanents et en mettant en évidence leur dépendance vis-à-vis d’une source unique.

Les gouvernements, les fonds souverains et les organismes de développement allouent des milliards de dollars à ce secteur et font de plus en plus appel à des sociétés de capital-investissement spécialisées telles qu’Appian pour les aider à orienter efficacement leurs capitaux.

La relation d’Appian avec l’IFC lui a permis de nouer des liens avec d’autres institutions européennes et agences de développement, a déclaré M. Castellari.

« Nous avons pris un très bon élan en Europe », a-t-il déclaré.

« Nous avons annoncé notre partenariat avec l’IFC il y a un an. Mais c’est un projet qui se préparait depuis de nombreuses années. De même, d’autres partenariats prendront du temps », a-t-il déclaré en marge de la conférence minière IMARC à Sydney.

Le fait qu’Appian ait construit 14 projets miniers au cours des cinq dernières années a démontré sa capacité à les réaliser dans les délais, dans le respect du budget, en toute sécurité et de manière responsable, a-t-il ajouté, et ce bilan a ouvert la voie à de nouveaux partenariats.

Appian prévoit d’ er entre 5 et 7 milliards de dollars à l’échelle mondiale au cours des 12 à 24 prochains mois, dont environ 2 milliards en Afrique, bien que l’incertitude politique pousse les investissements vers l’Amérique latine, a déclaré le directeur général Michael Scherb en début de semaine.

« Nous pouvons confirmer que des discussions avec Appian sont en cours. Nous ne faisons aucun commentaire sur des transactions potentielles avant qu’elles ne soient conclues », a déclaré à Reuters un porte-parole de la BERD.

Appian envisagera également d’investir plus en aval dans des actifs de traitement, a déclaré M. Castellari. Le traitement s’est avéré être un goulot d’étranglement plus important pour certains types de minéraux critiques, comme les aimants à terres rares, un point qui a été soulevé par le plus haut responsable français du commerce des minéraux critiques à Sydney en début de semaine.

« L’avantage des minéraux critiques, c’est que le montant moyen des investissements est plus modeste », ce qui permet de financer davantage de projets, a déclaré M. Castellari, qui occupait auparavant le poste de directeur général de la société française Eramet ERMT.PA .