Appian est en pourparlers avec la BERD et d'autres acteurs concernant des fonds dédiés aux minerais critiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les partenariats entre le capital-investissement et les pouvoirs publics dans le domaine des projets miniers se multiplient

* Appian a signé l'année dernière un accord d'un milliard de dollars avec l'IFC pour un fonds minier

* L'accord entre Appian et l'IFC ouvre la voie à d'autres initiatives, selon un dirigeant

(Ajout d'un commentaire du directeur général dans le dernier paragraphe)

Appian Capital Advisory, une société de capital-investissement basée à Londres, est en pourparlers avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (, BERD) et d’autres acteurs afin de lever des fonds destinés à investir dans des projets liés aux minerais critiques, a déclaré à Reuters un dirigeant de la société.

Les discussions concernant une éventuelle transaction ont été confirmées jeudi par un porte-parole de la BERD. Bien que le montant de l’investissement envisagé n’ait pas été précisé, cette transaction potentielle fait suite au fonds commun de 1 milliard de dollars créé par Appian en collaboration avec la Société financière internationale (IFC).

Le partenariat entre Appian et la SFI a servi de modèle pour d’autres accords à venir, a déclaré Paulo Castellari, directeur général d’Appian chargé des minéraux critiques.

Les pays occidentaux se livrent à une course effrénée pour diversifier leurs chaînes d’approvisionnement en métaux essentiels à des secteurs allant de l’automobile à la défense, après que Pékin a secoué les marchés mondiaux l’année dernière en imposant des restrictions à l’exportation d’aimants permanents et en mettant en évidence leur dépendance vis-à-vis d’une source unique.

Les gouvernements, les fonds souverains et les organismes de développement allouent des milliards de dollars à ce secteur et font de plus en plus appel à des sociétés de capital-investissement spécialisées telles qu’Appian pour les aider à orienter efficacement leurs capitaux.

La relation d’Appian avec la SFI lui a permis de nouer des liens avec d’autres institutions européennes et agences de développement, a déclaré M. Castellari.

« Nous avons pris un très bon élan en Europe », a-t-il déclaré.

«Nous avons annoncé notre partenariat avec la SFI il y a un an. Mais c’est un projet qui se préparait depuis de nombreuses années. De même, d’autres partenariats prendront du temps», a-t-il déclaré en marge de la conférence minière IMARC à Sydney.

Comme Appian a construit 12 projets miniers au cours de la dernière décennie, l’entreprise a démontré qu’elle était capable de les réaliser dans les délais, dans le respect du budget, en toute sécurité et de manière responsable, a-t-il ajouté, et ce bilan a ouvert la voie à de nouveaux partenariats.

Appian prévoit d’ er entre 5 et 7 milliards de dollars à l’échelle mondiale au cours des 12 à 24 prochains mois, dont environ 2 milliards en Afrique, bien que l’incertitude politique pousse les investissements vers l’Amérique latine, a déclaré le directeur général Michael Scherb en début de semaine.

« Nous pouvons confirmer que des discussions avec Appian sont en cours. Nous ne faisons aucun commentaire sur des transactions potentielles avant qu’elles ne soient conclues », a déclaré à Reuters un porte-parole de la BERD.

Appian envisagera également d’investir plus en aval dans des actifs de traitement, a déclaré M. Castellari.

La transformation s’est avérée constituer un goulot d’étranglement plus important pour certains types de minéraux critiques, tels que les aimants à terres rares, un point soulevé par le plus haut responsable français du commerce des minéraux critiques à Sydney en début de semaine.

« L’intérêt des minéraux critiques réside dans le fait que, en moyenne, le montant des investissements est moins élevé, ce qui permet d’investir davantage dans de nombreux actifs différents; nous en sommes donc ravis », a déclaré M. Castellari, qui occupait auparavant le poste de directeur général de la société française Eramet ERMT.PA .