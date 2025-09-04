Appel d’offres portant sur la cession partielle de l’activité Terreaux Grand Public

Des offres de reprise jugées insuffisantes par le tribunal

Recentrage de l’activité – Cession de site

Poursuite de la période d’observation



Saint-Mars-du-Désert, le 4 septembre 2025 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, annonce qu’à l’issue de l’audience du 3 septembre 2025, le tribunal a rejeté les offres de reprise de l’activité Terreaux Grand Public de la société.

Pour rappel, Florentaise a procédé au lancement d’un appel d’offres visant à se séparer de l’activité Terreaux Grand Public. Cette opération avait vocation à permettre au Groupe de préserver les 81 emplois de cette activité GP et de présenter un plan de continuation grâce à une réduction sensible de son BFR visant à pérenniser les autres activités du Groupe.

Le périmètre de cette cession partielle d’activité incluait la vente des sites suivants dédiés à la production des terreaux grand public : Saint-Mars-du-Désert (44) intégrant l’usine et une partie des collaborateurs du siège, Saint-Escobille (91), Lavilledieu (07) ainsi que le site de Labouheyre (40).

Ce jugement fait suite à l’audience du 30 juillet 2025 aux termes de laquelle le tribunal avait ordonné un renvoi au 3 septembre 2025 afin de permettre aux repreneurs potentiels d’améliorer leurs offres.