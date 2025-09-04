 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 707,00
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Appel d’offres portant sur la cession partielle de l’activité Terreaux Grand Public
information fournie par Boursorama CP 04/09/2025 à 17:57

Appel d’offres portant sur la cession partielle de l’activité Terreaux Grand Public
Des offres de reprise jugées insuffisantes par le tribunal
Recentrage de l’activité – Cession de site
Poursuite de la période d’observation

Saint-Mars-du-Désert, le 4 septembre 2025 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, annonce qu’à l’issue de l’audience du 3 septembre 2025, le tribunal a rejeté les offres de reprise de l’activité Terreaux Grand Public de la société.
Pour rappel, Florentaise a procédé au lancement d’un appel d’offres visant à se séparer de l’activité Terreaux Grand Public. Cette opération avait vocation à permettre au Groupe de préserver les 81 emplois de cette activité GP et de présenter un plan de continuation grâce à une réduction sensible de son BFR visant à pérenniser les autres activités du Groupe.
Le périmètre de cette cession partielle d’activité incluait la vente des sites suivants dédiés à la production des terreaux grand public : Saint-Mars-du-Désert (44) intégrant l’usine et une partie des collaborateurs du siège, Saint-Escobille (91), Lavilledieu (07) ainsi que le site de Labouheyre (40).
Ce jugement fait suite à l’audience du 30 juillet 2025 aux termes de laquelle le tribunal avait ordonné un renvoi au 3 septembre 2025 afin de permettre aux repreneurs potentiels d’améliorer leurs offres.

Valeurs associées

FLORENTAISE
0,4800 EUR Euronext Paris -1,44%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris minée par le retour du risque politique
    information fournie par AFP 04.09.2025 18:32 

    La Bourse de Paris a terminé en légère baisse jeudi, à revers des autres grandes places européennes, le retour du risque politique en France minant l'enthousiasme des investisseurs. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 0,27%, soit 20,79 points, ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe, hormis Paris, finit dans le vert avant le rapport sur l'emploi américain
    information fournie par Reuters 04.09.2025 18:24 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes, hormis Paris, ont terminé en hausse jeudi, tandis que Wall Street était également dans le vert, sur fond de poursuite de l'accalmie dans l'obligataire. À Paris, le CAC 40, plombé par Sanofi, a fini sur une ... Lire la suite

  • (De la gauche vers la droite) Le président du groupe Socialiste et Apparentés à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, le premier secrétaire du parti Socialiste (PS), Olivier Faure, le président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat, Patrick Kanner, et la députée européenne du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates, Nora Mebarek, posent à leur arrivée à l'Hôtel de Matignon à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le Parti socialiste se place un peu plus au centre du jeu de l'après-Bayrou
    information fournie par AFP 04.09.2025 18:22 

    Reçu à Matignon jeudi, le PS s'est placé un peu plus au centre des discussions pour l'après-Bayrou, encouragé par les assurances de Laurent Wauquiez de ne pas censurer d'emblée un gouvernement socialiste. Renouvelant son offre de "discuter" sur la "base de travail" ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Arkéa: bons résultats au premier semestre, incertitude pour l'avenir
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.09.2025 18:21 

    Le Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit deux caisses et plusieurs filiales du groupe Crédit Mutuel, a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 17% au premier semestre, mais craint que l'instabilité politique pèse sur l'activité dans les mois à venir. La banque, dont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank