Apollo retire son offre de rachat de la chaîne de pizzas Papa John's pour un montant de 2,1 milliards de dollars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de Papa John's chutent de 20 % après que Reuters a rapporté le retrait de l'offre d'Apollo

*

Les bénéfices de Papa John's devraient baisser de 7 % d'une année sur l'autre

*

Les analystes de BTIG sont sceptiques quant au plan de redressement de Papa John's

(Ajout de la réponse d'Apollo et de Papa John's et de la réaction des actions aux paragraphes 3 et 4, et du contexte aux paragraphes 11 et 12) par Abigail Summerville et Svea Herbst-Bayliss

4 novembre - Apollo Global APO.N a retiré son offre de rachat de la chaîne de pizzerias Papa John's PZZA.O à 64 dollars par action, selon deux personnes au fait de l'affaire, alors que Wall Street attend de voir ce qui devrait être un rapport de résultats difficile jeudi.

La société de capital-investissement a retiré son offre, évaluée à environ 2,1 milliards de dollars, il y a environ une semaine, alors que les consommateurs resserrent leurs dépenses et que le secteur de la restauration rapide commence à vaciller, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les négociations sont privées.

Apollo et Papa John's se sont refusés à tout commentaire.

Les actions de Papa John's ont perdu jusqu'à 20,7 % dans l'après-midi de mardi, après que Reuters a rapporté le retrait de l'offre d'Apollo, ce qui donne à la chaîne de pizzerias une capitalisation boursière d'environ 1,27 milliard de dollars.

Bien que certains investisseurs en capital-investissement soient toujours intéressés par l'achat de la chaîne de pizzerias, des personnes familières avec le processus d'appel d'offres ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que l'entreprise valait 64 dollars par action, étant donné le ralentissement de la demande des consommateurs pour la restauration rapide.

Apollo et Irth Capital Management ont soumis une offre conjointe pour la société à un peu plus de 60 dollars par action au début de l'année , avant qu'Apollo ne soumette une offre en solo début octobre, Reuters l'avait déjà rapporté.

Papa John's prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre jeudi. Les analystes de Wall Street ont revu leurs estimations de bénéfices par action à la baisse de 1,77% au cours des 30 derniers jours, selon les données compilées par Zacks.

Zacks prévoit que la chaîne de pizzerias affichera un bénéfice de 40 cents par action, soit une baisse de 7 % d'une année sur l'autre, et des revenus de 525,88 millions de dollars, en hausse de 3,8 % par rapport au trimestre précédent.

Au cours du deuxième trimestre clos le 29 juin, les ventes de la société ont augmenté de 4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 529,2 millions de dollars, tandis que ses bénéfices ont chuté de près de 23 % pour s'établir à 9,7 millions de dollars.

Fondée en 1984, Papa John's est co-basée à Atlanta (Géorgie) et à Louisville (Kentucky). Elle compte près de 6 000 restaurants dans une cinquantaine de pays et territoires.

Peter Saleh et Ben Parente, de la société de courtage BTIG, ont déclaré qu'ils étaient sceptiques quant au plan de redressement annoncé par la société au début du mois d'août et qu'ils étaient "toujours consternés par les lacunes opérationnelles de base, les taux élevés de fermeture d'unités, la restructuration internationale sans fin et les résultats lamentables", selon une note de recherche publiée à l'époque.

Mardi également, le restaurateurYum Brands YUM.N a déclaré qu'il examinait des "options stratégiques", y compris une vente éventuelle, pour Pizza Hut, car l'unité a du mal à suivre le rythme d'autres marques de restauration rapide comme Taco Bell et KFC.

Le mois dernier, Chipotle Mexican Grill CMG.N a réduit ses prévisions de ventes annuelles, avertissant que les dépenses des consommateurs pour les repas au restaurant resteront probablement sous pression jusqu'au début de l'année 2026.

La fermeture du gouvernement américain , qui dure depuis un mois, a déjà des répercussions sur les bénéfices des entreprises, en particulier celles qui dépendent des dépenses des consommateurs à faible revenu, lesquels sont mis à mal par l'augmentation des coûts des soins de santé, la perte potentielle des prestations alimentaires fédérales et les perspectives incertaines du marché de l'emploi .