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Apollo renonce à son projet de rachat de la société britannique Bodycote
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 08:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain du capital-investissement Apollo Global Management APO.N n'a pas l'intention de faire une offre ferme pour la société britannique de services de traitement thermique Bodycote BOY.L , ont déclaré vendredi les deux groupes.

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