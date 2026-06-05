Apollo renonce à son projet de rachat de la société britannique Bodycote

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Le géant américain du capital-investissement Apollo Global Management APO.N n'a pas l'intention de faire une offre ferme pour la société britannique de services de traitement thermique Bodycote BOY.L , ont déclaré vendredi les deux groupes.