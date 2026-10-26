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Apollo renforce ses liens avec Abu Dhabi grâce à un investissement dans Mubadala Capital
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 15:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions provenant d'une source concernant la taille de la participation, ainsi que des citations de dirigeants de Mubadala Capital et d'Apollo issues du paragraphe 3)

* Apollo et d'autres investisseurs devraient s'engager à hauteur de 5 milliards de dollars dans les stratégies d'investissement de Mubadala Capital

* Apollo devrait acquérir près de 10 % du capital de Mubadala Capital, selon une source proche du dossier

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre

par Federico Maccioni

Apollo Global Management

APO.N va acquérir une participation minoritaire dans Mubadala Capital et engager des capitaux dans l’ensemble de ses stratégies d’investissement, a annoncé lundi la filiale de gestion d’actifs alternatifs du fonds souverain d’Abou Dhabi, Mubadala.

Le groupe d'investissement américain devrait engager un montant total de 5 milliards de dollars dans les stratégies d'investissement de Mubadala Capital, aux côtés d'autres investisseurs stratégiques qui deviendront actionnaires minoritaires, a indiqué Mubadala Capital dans un communiqué. Cette opération renforce ses liens avec Mubadala.

Apollo va acquérir une participation de près de 10 % dans la filiale, a déclaré une source proche du dossier.

Apollo n’a pas souhaité s’exprimer sur l’importance de cette participation.

“L’investissement d’Apollo aidera la société à élargir sa base d’investisseurs, à étendre ses stratégies et à saisir de nouvelles opportunités à l’échelle mondiale,” a déclaré Mubadala Capital. La société a ajouté qu’elle continuerait à fonctionner de manière indépendante et conserverait sa propre structure de gouvernance une fois l’opération finalisée.

Ces dernières années, les sociétés d’investissement mondiales ont renforcé leur présence et leurs liens avec la région du Golfe, attirées par la proximité de certains des plus grands fonds souverains au monde. À Abu Dhabi seulement, les fonds souverains gèrent ensemble un montant estimé à 1 800 milliards de dollars.

Mubadala, qui disposait d’actifs sous gestion s’élevant à 385 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, fait partie des fonds qui ont renforcé leur exposition aux investissements alternatifs.

L’année dernière, Mubadala Capital a conclu un partenariat stratégique d’un milliard de dollars avec la société d’investissement new-yorkaise Fortress afin d’investir dans le crédit privé, dans la foulée de partenariats antérieurs avec Goldman Sachs et Apollo.

“Mubadala est depuis des années un partenaire de confiance pour le lancement et le développement d’un certain nombre de nos stratégies. Cet investissement dans la plateforme de gestion d’actifs différenciée qu’ils ont mise en place au sein de Mubadala Capital s’inscrit dans le prolongement de notre partenariat existant et reflète notre conviction quant à leur activité,” a déclaré John Zito, coprésident d’Apollo Asset Management, dans un communiqué.

Goldman Sachs et Jefferies ont conseillé Mubadala Capital, tandis que Morgan Stanley a agi en tant que banque conseil d’Apollo pour cette opération, dont la conclusion est prévue au quatrième trimestre.

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