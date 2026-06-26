APOLLO MINERALS LIMITED : APOLLO MINERALS OBTIENT L'APPROBATION D'EURONEXT EN VUE DE SON ADMISSION SUR EURONEXT GROWTH PARIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

APOLLO MINERALS OBTIENT L'APPROBATION D'EURONEXT EN VUE DE SON ADMISSION SUR EURONEXT GROWTH PARIS

26 juin 2026 , Apollo Minerals Limited ( Euronext Growth : ALAON , ASX : AON) (« Apollo Minerals » ou la « Société ») annonce avoir obtenu l'approbation d'Euronext en vue de l'admission de ses actions ordinaires aux négociations sur Euronext Growth Paris.

L'actif phare d'Apollo Minerals est le projet Couflens , un projet de tungstène et d'or à haute teneur situé dans les Pyrénées françaises. Il comprend notamment l'ancienne mine de Salau, historiquement l'une des mines de tungstène les plus riches au monde, avec une teneur moyenne exploitée de 1,5 % WO 3 entre 1971 et 1986, atteignant près de 2,5 % WO 3 lors de sa dernière année d'exploitation.

Le tungstène est classé par le Critical Raw Materials Act (CRMA) de l'Union européenne à la fois comme matière première critique et matière première stratégique , une catégorie réservée aux ressources présentant la plus forte importance stratégique et les risques d'approvisionnement les plus élevés. La France et l'Union européenne considèrent le tungstène comme une matière première essentielle pour les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'industrie manufacturière et de la transition énergétique.

Compte tenu de la localisation du projet Couflens en France et de l'importance croissante accordée à la sécurisation des approvisionnements européens en matières premières critiques, cette admission sur Euronext Growth Paris constitue une étape stratégique naturelle pour Apollo Minerals. Cette double cotation devrait également renforcer la visibilité de la Société auprès des investisseurs français et européens, élargir sa base d'actionnaires et soutenir sa stratégie de développement sur les marchés de capitaux internationaux.

Le début des négociations des actions Apollo Minerals sur Euronext Growth Paris est prévu le 30 juin 2026 à 9h00 (heure de Paris) , sous le mnémonique ALAON .

La cotation actuelle de la Société sur l'Australian Securities Exchange (ASX) demeure inchangée. Cette admission sur Euronext Growth Paris ne s'accompagne d'aucune émission d'actions nouvelles ni d'aucune levée de fonds. Les actions resteront librement transférables entre l'ASX et Euronext Growth Paris.

Neil Inwood, Directeur Général (Managing Director) d'Apollo Minerals, a déclaré :

« L'admission d'Apollo Minerals à la cote à Paris constitue une étape importante dans le développement de notre Société. En tant que propriétaire du projet Couflens en France, nous estimons être idéalement positionnés pour contribuer aux efforts européens visant à sécuriser l'approvisionnement en matières premières critiques et stratégiques. Cette cotation nous permettra de renforcer notre visibilité auprès des investisseurs européens tout en poursuivant le développement de nos actifs et la création de valeur à long terme pour nos actionnaires . »

Dans le cadre de cette opération, Aldebaran Global Advisors est intervenu en qualité de Listing Sponsor , tandis que Jeantet est intervenu en qualité de conseil juridique de la Société.

À l'occasion de cette admission, Apollo Minerals a mis en ligne une nouvelle version de son site Internet, désormais disponible en français et en anglais. Le Document d'Information relatif à l'admission sera mis à disposition sur le site Internet de la Société.

Pour toute information complémentaire :

Neil Inwood

Managing Director

Tél. : +61 8 9322 6322

Email : info@apollominerals.com.au

Aldebaran Global Advisors

Listing Sponsor Euronext Growth

Email : hello@aldebaran-advisors.com