Apollo Global prévoit un fonds sportif de 5 milliards de dollars, selon le FT

(Ajout de la réponse d'Apollo au paragraphe 3)

Apollo Global Management APO.N , basé à New York, prévoit de lancer un véhicule d'investissement dans le sport d'une valeur de 5 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi, alors que les sociétés de capital privé augmentent leurs paris sur le secteur.

Apollo va embaucher de nouveaux employés pour diriger la stratégie, qui se concentrera sur les prêts aux ligues et équipes sportives, et sur l'achat de participations dans les clubs, a indiqué le journal, citant des sources non identifiées.

Apollo a refusé de commenter le rapport du FT.

Apollo, un important investisseur en crédit d'entreprise gérant plus de 800 milliards de dollars d'actifs, a récemment eu des discussions avec l'actionnaire principal de l'Atletico Madrid au sujet d'un investissement potentiel dans le club de football espagnol de première division, a rapporté Reuters en juillet.