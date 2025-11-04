Apollo Global Management fait mieux que prévu au troisième trimestre

(AOF) - Apollo Global Management a publié des profits plus élevés que prévu. Au troisième trimestre, le gestionnaire d'actifs a généré un bénéfice net de 1,712 milliard de dollars, soit 2,82 dollars par action, contre respectivement 787 millions de dollars, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,17 dollars, surpassant nettement le consensus de 1,9 dollar. Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 22,8%, à 652 millions de dollars.

Les encours ont augmenté de 24%, à 908 milliards de dollars, sachant que Wall Street visait 889,32 milliards de dollars. Les actifs générant des commissions ont aussi progressé de 24%, à 685 milliards de dollars. Apollo Global Management a enregistré une collecte de 82 milliards de dollars ce trimestre.

