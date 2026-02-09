Apollo Global-Bénéfice +13% au T4 avec l'afflux solide de capitaux

Apollo Global Management APO.N a annoncé lundi une hausse de 13% de son bénéfice au quatrième trimestre, soutenu par l'afflux de nouveaux capitaux provenant de ses clients et par la bonne dynamique de ses activités de montage de prêts.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs basé à New York a enregistré un bénéfice net ajusté de 1,54 milliard de dollars (1,30 milliard d'euros), soit 2,47 dollars par action, pour les trois derniers mois de l'année, contre 1,36 milliard, soit 2,22 dollars par action, un an plus tôt.

La croissance trimestrielle a été portée par la création de 97 milliards de dollars en nouveaux prêts et autres investissements, a précisé Apollo dans un communiqué.

Au cours du trimestre, Apollo a collecté 42 milliards de dollars, portant le total des actifs sous gestion à 938 milliards. Le directeur général Marc Rowan s'est fixé pour objectif de gérer 1.000 milliards de dollars d'ici 2026 et 1.500 milliards d'ici 2029.

Les revenus liés aux frais, provenant de la gestion d’actifs et de l’organisation de transactions de dettes et d’actions, ont atteint 690 millions de dollars, soit une hausse de 25% par rapport à l’année précédente.

Marc Rowan a déclaré que la société se concentrait sur "l'amélioration des solutions de retraite" et "l'accès à grande échelle des nouveaux acheteurs aux marchés privés".

L'unité Capital Solutions, qui fournit du crédit sous différentes formes, y compris le prêt direct et le financement adossé à des actifs, a généré 226 millions de dollars de frais au trimestre.

Le fonds hybride, combinant financement entre dette et actions, a affiché un rendement de 3,6%, contre 1,9% pour le fonds principal de "private equity".

Les frais de gestion en actions ont augmenté de 42% sur un an, mais restent à moins de la moitié des revenus tirés du crédit.

