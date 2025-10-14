Apollo Global a fait une nouvelle offre d'achat de Papa John's, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abigail Summerville et Svea Herbst-Bayliss

Apollo Global Management APO.N a soumis une nouvelle offre au cours de la semaine dernière pour privatiser la chaîne de pizzerias Papa John's International

PZZA.O au prix de 64 dollars par action, selon des personnes au fait du dossier.

La situation est fluide et aucun accord n'est garanti, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère privé de la situation. StreetInsider a fait état de cette offre pour la première fois lundi.

Reuters a rapporté en juin qu'Apollo et Irth Capital Management avaient soumis une offre conjointe pour la société à un prix légèrement supérieur à 60 dollars par action. Selon certaines sources, de nombreux activistes tournent autour de la chaîne de pizzerias.

Papa John's et Apollo se sont refusés à tout commentaire.

Les sociétés de capital-investissement ont racheté des chaînes de restaurants ces dernières années, de Subway à Dave's Hot Chicken en passant par Jersey Mike's .

Papa John's a une valeur de marché d'environ 1,6 milliard de dollars et ses actions sont en hausse d'environ 18 % depuis le début de l'année. Alors que les ventes de la société ont augmenté de 4 % à 529,2 millions de dollars au cours du deuxième trimestre terminé le 29 juin par rapport à la même période l'an dernier, ses bénéfices ont chuté de près de 23 % à 9,7 millions de dollars.

Fondée en 1984, la chaîne de pizzerias a son siège à Atlanta (Géorgie) et à Louisville (Kentucky). Elle compte près de 6 000 restaurants dans une cinquantaine de pays et territoires.