Apollo devient actionnaire majoritaire de l'Atlético de Madrid

Selon une source, l'opération valorise le club à environ 2,5 milliards d'euros

Il s'agit de la dernière opération en date d'un fonds d'investissement américain dans le domaine du sport

Le fonds américain Apollo

APO.N , spécialisé dans les investissements sportifs, a accepté de devenir l'actionnaire majoritaire de l'Atletico Madrid, club de football espagnol de premier plan, a annoncé le club lundi, sans divulguer de détails financiers.

Une source proche de l'accord a déclaré que l'ensemble du club serait évalué à environ 2,5 milliards d'euros (2,9 milliards de dollars), Apollo acquérant environ 55% des actionnaires existants.

Cette opération est la dernière initiative en date des sociétés de capital-investissement dans le domaine du sport, attirées par la stabilité et la prévisibilité des revenus qu'il génère.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CLUB CONSERVENT LEURS FONCTIONS

Le directeur général du club, Miguel Angel Gil Marin, et le président, Enrique Cerezo, resteront dans leurs fonctions et en tant qu'actionnaires, a déclaré l'Atletico, et l'investissement devrait être achevé au premier trimestre 2026.

Des sources ont déclaré à Reuters en septembre que l'entreprise américaine cherchait à prendre le contrôle du club en acquérant une partie des participations détenues par Gil Marin, Cerezo et, éventuellement, par le fonds d'investissement Ares Management.

Jusqu'à présent, Atlético HoldCo détenait environ 70 % du club, Gil Marin, Ares et Cerezo possédant respectivement 50,8 %, 34 % et 15,2 %. Quantum Pacific détenait 27,8 % en dehors du groupe.

"Nous sommes également ravis de rester des investisseurs minoritaires et de continuer à fournir un soutien stratégique alors que le club poursuit sur sa lancée", a déclaré à Reuters Jim Miller, codirecteur d'Ares Sport et membre du conseil d'administration d'Atlético HoldCo.

A&O Shearman a été le conseiller juridique d'Apollo Sports Capital. ECIJA a agi en tant que conseiller juridique de Gil Marin et Cerezo.

