Apollo dépasse les prévisions de bénéfices de Wall Street grâce à l'augmentation des actifs et à la croissance des prêts

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Isla Binnie

Apollo Global Management APO.N a dépassé les attentes de Wall Street avec une hausse de 20% de son bénéfice au troisième trimestre, mardi, stimulé par la gestion d'une pile d'actifs gonflée, la croissance de l'origination de la dette et l'augmentation des commissions de performance.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs a affiché un bénéfice net ajusté de 1,36 milliard de dollars, soit 2,17 dollars par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,22 milliard de dollars, soit 1,91 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Apollo s'est principalement concentré sur le capital-investissement lors de sa création en 1990, mais s'est ensuite diversifié pour devenir un important investisseur en crédit d'entreprise et a pris le contrôle total de la société de services de retraite Athene en 2021.

Les actions de la société ont augmenté de 3,3 % dans les transactions de pré-marché. L'action a perdu près de 25 % cette année.

« Il y avait beaucoup à apprécier dans les résultats d'Apollo », ont déclaré les analystes de Piper Sandler dans une note, soulignant les bénéfices liés aux écarts plus importants que prévu de l'activité de retraite Athene et les bénéfices liés aux frais de gestion des actifs et d'organisation des transactions de dette et d'actions.

Des entrées de capitaux d'une valeur de 82 milliards de dollars au cours du trimestre ont porté le total des actifs sous gestion à 908 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de l'objectif du directeur général Marc Rowan de gérer 1 000 milliards de dollars d'ici 2026 et 1 500 milliards de dollars d'ici 2029.

Environ 34 milliards de dollars de ces nouveaux capitaux proviennent de l'achat de la société immobilière Bridge Investment Group.

Les ventes aux particuliers ont représenté un peu plus de 10 milliards de dollars d'apports à Athene au troisième trimestre.

Cela a été suivi de près par un afflux de 9,7 milliards de dollars provenant d'accords de financement utilisés pour lever des capitaux auprès des U.S. Federal Home Loan Banks, des coopératives à charte gouvernementale qui fournissent des financements hypothécaires.

Athene vend des rentes à des clients particuliers ou à des fonds de pension en échange d'un flux fixe de paiements au fil du temps. Il est généralement plus difficile de retirer de l'argent d'une rente que d'un compte bancaire, ce qui signifie que les assureurs peuvent utiliser ces fonds stables et à long terme pour investir dans d'autres actifs afin de générer des rendements.

Les bénéfices liés à l'étalement, un indicateur clé des performances d'Athene, ont atteint 871 millions de dollars, tandis que les bénéfices trimestriels liés aux frais ont atteint le chiffre record de 652 millions de dollars.

Apollo et nombre de ses homologues du secteur du capital-investissement ont été confrontés à la remise en cause du modèle traditionnel consistant à acheter des entreprises et à les revendre en réalisant des bénéfices, en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Apollo a déclaré mardi que l'environnement pour l'encaissement des sociétés qu'elle avait acquises restait "incertain". Elle a signé plusieurs accords de financement, y compris un accord de capital hybride pour une transaction de 2,7 milliards de dollars visant à privatiser le club de membres Soho House SHCO.N .

La semaine dernière, la société a annoncé qu'elle s'était associée à une autre société de capital privé, KKR KKR.N , pour investir 7 milliards de dollars dans Keurig Dr Pepper KDP.O , ce qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à l'endettement croissant du groupe de boissons.