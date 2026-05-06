Apollo atteint $1.000 mds d’actifs sous gestion, revenus de commissions record

Apollo Global Management APO.N a annoncé mercredi que ses actifs sous gestion avaient franchi la barre des 1.000 milliards de dollars (849,26 milliards d'euros), propulsant ses revenus issus des commissions à des niveaux records au premier trimestre.

Le résultat net ajusté a augmenté de 8% sur un an, pour atteindre 1,21 milliard de dollars, soit 1,94 dollar par action, grâce à une hausse de 30% des bénéfices issus de la gestion d'actifs et de l'organisation d'opérations de dette et de capitaux propres.

Apollo s'est principalement concentré sur le capital-investissement lors de sa création en 1990, mais s'est ensuite diversifié pour devenir un important investisseur en crédit d'entreprise et a pris le contrôle total de la société de services de retraite Athene en 2021.

Les actifs sous gestion ont dépassé l'objectif de 1.000 milliards de dollars que le directeur général Marc Rowan s'était fixé pour cette année. Le prochain objectif de la société est d'atteindre 1.500 milliards de dollars d'ici 2029.

Comme ses concurrents dans les actifs alternatifs - capital-investissement, crédit privé et immobilier - Apollo subit la pression d’investisseurs inquiets pour un ralentissement de la croissance et des normes de prêts directs. Beaucoup ont néanmoins continué à enregistrer des entrées de capitaux.

Les entrées de capitaux ont totalisé 115 milliards de dollars au cours du trimestre, portées en partie par l'acquisition de l'assureur britannique Pensions Insurance Corporation (PIC) via Athora, un groupe européen créé par Apollo. Les investisseurs particuliers fortunés ont apporté 4 milliards de dollars.

Apollo a enregistré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 1,9 milliard de dollars, selon les principes comptables généralement admis, en raison notamment de 2,1 milliards de pertes latentes sur des investissements liés aux activités de retraite.

L'action progressait d'environ 1,3% en avant-Bourse.

(Isla Binnie et Prakhar Srivastava, vetrsion française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)