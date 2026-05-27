Apogee Therapeutics publie les résultats d'un essai clinique de phase intermédiaire sur un traitement contre une affection cutanée ; le cours de l'action chute

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27 mai - ** L'action d'Apogee Therapeutics APGE.O a chuté de 11,4 % à 73,34 $ avant l'ouverture du marché

** Le développeur de médicaments indique que son traitement expérimental contre les maladies de la peau a atteint son objectif principal selon les résultats de la partie B de son étude de phase intermédiaire

** Il ajoute que 65,9 % des patients traités par une dose moyenne de zumilokibart ont présenté une amélioration significative de leur eczéma

** Il prévoit de poursuivre les essais de phase avancée avec la dose moyenne

** La société de courtage Stifel estime que les résultats sont « quasi identiques » à ceux de la partie A de l'étude précédente pour la dose intermédiaire

** « Bien que l'augmentation de la dose par rapport à l'étude précédente n'ait pas permis d'obtenir des résultats différenciés, nous pensons finalement que cela n'a pas d'importance et considérons que le profil d'efficacité/de dosage très compétitif est attractif à cette valorisation » - Stifel

** APGE testait le traitement chez des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, une affection cutanée inflammatoire chronique

** La société annonce également un partenariat de financement pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars avec Blackstone Life Sciences afin de faire progresser le développement en phase avancée et la commercialisation du zumilokibart

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 9,7 % depuis le début de l'année